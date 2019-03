Politiadvokat i Øst politidistrikt, Camilla Granstrøm, bekrefter pågripelsen overfor Romerikes Blad.

20. februar ble en Mercedes Sprinter-varebil stjålet på Lørenskog stasjon. I bilen sto det en beholder på 25 gram med kaliumcyanid.

Tyveriet førte til en storstilt jakt etter gjerningsmennene og stoffet – som potensielt kunne ha tatt livet av over 100 personer.

1. mars ble to menn pågrepet og stoffet funnet, etter en ellevill biljakt som endte i en møkkakjeller i Gjerdrum.

Onsdag denne uken ble ytterligere én mann pågrepet i saken - siktet for biltyveri.

Ifølge Romerikes Blad skal den siktede være en polakk som har tilknytning til de to andre som er siktet for tyveri av bilen. Han ble pågrepet i sitt eget hjem onsdag formiddag og framstilles for varetektsfengsling torsdag.

Hans advokat opplyser til avisen at mannen nekter befatning med tyveriet. De to andre siktede, som også er fra Polen, nekter også straffskyld. De ble pågrepet i begynnelsen av mars og sitter i varetekt.

– Han er siktet for det samme som de to andre siktede i saken, grovt brukstyveri av bil. Alle dokumentene i saken er klausulert, så jeg kan ikke kommentere saken ytterligere, sier Granstrøm til RB.