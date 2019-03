VG fjerner sitat etter TV 2-avsløring

Onsdag kveld fortalte Sofie sin versjon av hva som skjedde da hun danset med Trond Giske på Bar Vulkan i februar. I kjølvannet av dette laget VG en sak der hun ble sitert på følgende:

«Vi danset og hadde det hyggelig, så ble det litt mye, så jeg og venninnen min dro derfra».

Torsdag valgte VG å gjøre endringer i nettsaken som avisen publiserte for nøyaktig én måned siden, skriver Journalisten. Sitatet er nå fjernet.

Sofie opplevde at hun ble feilsitert. Hun mener at VG publiserte en sak som ga uttrykk for at Trond Giske hadde opptrådt kritikkverdig.

Les hele Sofies historie her.

Avisen snakket med Sofie flere ganger før publisering av saken. Hun sier at hun gjentatte ganger ga VG beskjed om at hun ikke opplevde Giske-møtet som ubehagelig eller upassende. Dette ble ikke tatt med i saken – en sak hun prøvde å trekke seg fra å medvirke i.

VGs sjefredaktør sa onsdag til TV 2 at han er oppriktig lei seg.

– Det har skjedd alvorlige feil, og det har vi brukt tid på å forstå. Det gikk gradvis opp for oss hvor dårlig saken hadde vært håndtert. Da vi forstod alvoret, beklaget vi. Men fortsatt så undersøker vi hva som har skjedd, sier Steiro, som i mars ble kåret til årets redaktør av Oslo redaktørforening.

– Det eneste rette

Videoen og dekningen av denne skapte stor debatt, noe som resulterte i at valgkomiteen 22. februar valgte å vrake Giske fra verv han var innstilt til.

Etter å ha fjernet sitatet, som Sofie mener hun aldri sa i den konteksten det ble gjengitt i, står det nå følgende i VGs sak:

NB! Etter publisering av denne saken har kvinnen som ble filmet sagt til TV 2 at hun ikke har følt seg godt ivaretatt av VG. Hun sier situasjonen på Vulkan hele tiden var uproblematisk for henne, og hun ønsket ikke at videoen skulle bli spredd eller varslet om. VG har beklaget overfor kvinnen, og manuset er endret slik at sitatet fra henne ikke lenger er med. Denne endringen ble gjort 21. mars 2019.

Nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken i VG sier til Journalisten at beskrivelsen ble endret samtidig som VG publisert en beklagelse 27. februar.

– Da vi innså at vi hadde gjort en feil i saken, beklaget vi med en tydelig henvisning på fronten av VG og vi la inn en lenke i saken. Vi endret også da den feilaktige beskrivelsen av videoen i det opprinnelige manuset. Samtidig startet vi en gjennomgang internt for å finne ut av hva som har gått feil i saken. De undersøkelsene fortsetter, skriver Håndlykken, og videre: