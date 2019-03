Ifølge Ekstrabladet pågår det en intens dragkamp om den norske landslagskeeperen Sten Grytebust i Danmark.

Grytebusts kontrakt med OB går ut etter denne sesongen, og både FC København og Brøndby er på jakt etter 29-åringen.

Avisen skriver at fordi keeperen er tilgjengelig på fri overgang, er FCK villig til å gi ham en signeringsbonus på fem millioner kroner. Det kommer i tillegg til en årslønn på tre millioner.

– Jeg er på utgående kontrakt, og jeg har valgt ikke å forlenge den foreløpig, sier Grytebust til TV 2.

Ikke fremmed for klubbskifte

Han vil ikke kommentere enkeltklubber, men sier følgende:

– Jeg blir heldigvis ikke arbeidsledig. Jeg har noen interessante muligheter, inkludert der jeg er nå.

Grytebust har en stor stjerne i Danmark. Sunnmøringen er blitt kåret til årets keeper de to siste sesongene, og har denne sesongen holdt nullen ti ganger.

– Jeg har en fin status i Danmark. Det har gått veldig bra der de siste årene, og jeg trives godt der.

– Er det naturlig å ta et steg videre?

– Det kan godt være. Jeg har utviklet meg fint der jeg er, og kanskje kan jeg gjøre det videre, men 3,5 år er lenge i fotball. Det kan godt være at tiden er inne.

Har storspilt

Grytebust får en stor del av æren for at OB er inne på topp seks i Superligaen.

Klubben har ønsket å forlenge med ham, men oppgir lønnskravet som noe de ikke kan oppfylle. Selv er han klar på at lønn ikke er hovedgrunnen til at han vurderer å bytte klubb, men at han må se på totalpakken.

Grytebust er fast i den norske landslagstroppen, men et klart andrevalg bak Hertha Berlin-keeper Rune Almenning Jarstein.

– Det er ikke til å legge skjul på at det er tøft og vanskelig å danke ut ham. Det er et hierarki, og Rune har gjort det godt, men det er mange keepere som ikke får være med. Jeg må bare gripe sjansen om den kommer, og uansett er jeg stolt over å være med i troppen. Det er en ære, sier Grytebust.

– Jeg er en del av kjernen, og en del av de eldre på landslaget. Jeg har vært med de tre siste trenerne, så selv om jeg ikke har spilt så mye, har jeg en rolle.