Hevder VG-saken førte til at Giske ble vraket

Onsdag kveld fortalte Sofie sin versjon av hva som skjedde da hun danset med Trond Giske på Bar Vulkan i februar.

Hun mener VG og journalist Lars Joakim Skarvøy med viten og vilje publiserte et feilaktig sitat som skapte et helt feil bilde av situasjonen.​

Kirsti Johanne Welander, som er ordfører i Oppdal og satt i valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti, er opprørt.



– Hva slags tillit kan vi ha til det VG skriver fremover? Det er et tillitsbrudd som kan gjøre noe med forholdet til alle medier, sier hun til TV 2.

Til tross for at NRKs korrigering kort tid etter VGs sak, mener Kirsti Johanne Welander at den feilaktige fremstillingen felte Giske.

GISKE-ALLIERT: Kirsti Welander gir full støtte til Trond Giske. Foto: Oppdal kommune

– VGs fremstilling gjorde at valgkomiteen endret innstilling. Vi fikk dette i fanget og måtte forholde oss til det som stod i VG-saken, sier Welander, som understreker at hun skal være forsiktig med å snakke for alle i valgkomiteen.

Vraket Giske

Valgkomiteen innstilte Giske til en plass i styret og arbeidsutvalget i Trøndelag Ap 20. februar.

21. februar publiserte VG artikkelen om at en tillitsvalgt i Fagforbundet hadde sendt bekymringsmelding om Trond Giske. Dagen etter valgte valgkomiteen å vrake Giske.

– Det jeg tenker nå er at det er synd at vi ikke visste dette om VG-saken da vi skulle ta avgjørelsen. Slik det fremstår ønsket ikke VG å fremstille det sånn det faktisk var. Det som kommer frem hos TV 2 er jo at kvinnen har forsøkt å fremstille slik hun opplevde den, sier hun og legger til:

– Hadde TV 2-saken kommet tidligere hadde jeg håndtert ting annerledes. Jeg var veldig usikker da vi revurderte innstillingen, fordi det ble fremstilt som et overtramp. Vi var ferdig med vår innstilling og klare for å levere innstillingen, men vi trådte sammen på grunn av VG-saken. Derfor fikk VG-saken en politisk konsekvens for Trond.

– Men kort tid etter VGs fremstilling korrigerte jo NRK disse opplysningene?

– Det er stor sannsynlighet for at Trond hadde vært en del av styret uten VGs feilaktige sak. Det var en del forskjellige signaler fra ulike medier. Vi tenkte at nå må vi bare få avklart en innstilling til styret, så det ikke blir en sak som ruller og går frem mot landsmøtet vårt, avslutter Ap-ordføreren.