Nicklas Bendtner (31) er ikke med i Rosenborg-troppen som møter IFK Norrköping mandag. Kampen er trøndernes generalprøve før Eliteserie-starten mot Bodø/Glimt til helgen.

– Nicklas og jeg har en felles forståelse av at han har for tynt grunnlag etter at vi kom hjem fra Marbella, til å bidra i dag, sier trener Eirik Horneland til Adresseavisen.

Etter det TV 2 erfarer skal Bendtners innsats på trening de siste dagene ha vært for dårlig til å rettferdiggjøre en plass i troppen.



Bendtner var tilbake på Rosenborg-trening 25. februar etter en 50 dager lang soning for vold mot en taxi-sjåfør i København.

Dermed gikk dansken glipp av en rekke viktige treninger sammen med RBK-lagkameratene, og ikke minst under den nye treneren Eirik Horneland.

Under det nye regimet på Lerkendal har Bendtner kun vært i aksjon i én treningskamp - det var 0-1-tapet for Brann på Marbella for to uker siden.

Da TV 2 snakket med Bendtner under treningsoppholdet i Spania, sa 31-åringen at han slet med "et sårt lår". Han fryktet likevel ikke at seriestarten var i fare, og omtalte det som ufarlig.

Bendtner var samtidig offensiv og poengterte at motivasjonen var høy.

– Vi sluttet kanskje ikke det siste året som vi ønsket. Vi vil gjerne være mer dominerende spillemessig, slik vi var i cupfinalen. Men styrken i det mentale er bra, og vi vant serien til slutt. Men vi skal være mer dominerende og sjanseskapende i år. Det er noe vi arbeider med og som vi håper vi skal få til fra seriestart av, sa Bendtner.

– Hva er inntrykket av Eirik Horneland så langt?

– Veldig bra. Han virker som en profesjonell trener. Han arbeider godt, svarer Bendtner.