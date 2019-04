– Pass på å ikke blunke – da går du nemlig glipp av det som skjer. For det hele er over i løpet av millisekunder …

Det sier damen ved Volvos sikkerhetssenter i Gøteborg, mens jeg står og venter på at en splitter ny Volvo XC90 skal dundre inn i den 700 tonn (!) tunge kladden som står midt på gulvet.

Inne i bilen skal det sitte en famille på tre. Mor, far og et lite barn i bakovervendt barnesete. Selvfølgelig såkalte crashtest-dummiess. Altså dukker.

Det hele minner faktisk litt om en rakettoppskyting. Det er helt stille i det store lokalet. Lysene dempes og nye skarpe lamper tennes inne i krasjtest-laboratoriet.

Så starter nedtellingen. Fortsatt i total stillhet. 20 sekunder. 15 sekunder. 10 sekunder. 5 sekunder. Så kommer bilen kjørende – og vipps, så er det hele over. Damen hadde rett. Det tok bare noen få millisekunder. Det gikk så fort at det var vanskelig å fatte hva som egentlig skjedde. Før etterpå.

Mye er ødelagt, men dørene lar seg greit åpne og kupeen ser hel ut.

Samler inn utrolige mengder data

Men lyden. Den henger igjen. Lyden av metall som vris, airbager som utløses, glass som blir knust og 100.000 små knuste plastikkbiter som lander i det bilen stanser opp etter å å møtte barrieren i 50 kilometer i timen. Før stillheten atter senker seg.

Det ryker fra under panseret og den knuste radiatoren på bilvraket, det renner frostvæske ut over gulvet, et par glasskår ramler ned på gulvet og selv om dette bare er en test, er stemningen nesten litt uhyggelig.

Innvendig virket Volvo XC90-en uskadd.

Vi får lov til å komme bort til vraket, dørene, både foran og bak, går lett å åpne selv etter den massive krasjen. Setene er intakte, kupeen ser uskadd ut, airbagene utløste og alle tre de tre dukkene i bilen ser ut til å klart krasjen bra. De sitter tilsynelatende uskadde på sine plasser. Også den lille krabaten i barnestol i baksetet.

Testen vi er vitne til, er en reell Volvo-test som de filmer fra alle mulige vinkler. Også fra undersiden av bilen, derfor glass-gulvet i selve krasj-sonen. En utrolig mengde data samles fra ulike sensorer, for så å analyseres i etterkant.

Her blir alt fra trykket bilbeltene blir utsatt for og til hvor stor påkjenning det er for festene til setene målt. Og veldig mye mer.

Hårete mål: – Ingen skal dø i våre biler ​

Volvo samler inn utrolige mengder med data i hver krasj Dette er bagasjerommet på krasjtest-bilen.

Den grusomme lyden

Vanligvis pleier mellom 60 og 70 biler å testes på denne måten for hver enkelt modell under utvikling. Mens man gjerne data-simulerer så mange 20.000 - 25.0000 krasjtester for samme modell i tillegg til "live"-krasjene.

"Vår" krasj er en 50 prosent frontkollisjon på venstre hjørne. Altså en typisk møte-ulykke. Det er liten tvil om at det er mye energi i en slik kollisjon.

Det vi husker beste fra seansen? Den grusomme lyden av at noe gikk skikkelig galt... (om det hadde vært i virkeligheten og ikke en test) og alle de vanvittige mengdene av små plastbitene som ligger strødd over alt. Biler er tydeligvis ikke laget bare av stål og metall.

Dette er virkelig en tankevekker, så bruk bilbeltet og kjør pent!

Se videoen av krasjen øverst i denne artikkelen.

