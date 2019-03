– Jeg håper alltid han skal holde nullen, men...

Almenning Jarstein må trolig få til noe lignende, dersom det skal bli norsk triumf.

– Hele laget må fungere veldig, veldig bra for at vi skal få med poeng her fra. Det er et godt lag vi møter, men jeg har troen på at vi kan klare det. I fotball er alt mulig.

– Det hadde ikke vært dumt å få til mitt livs kamp her.

Men 34-åringen er ingen hvem som helst mellom stengene han heller. Han har vært høyt oppe på spillerbørsene til store tyske aktører som Bild og Kicker de siste sesongene.

Han blir definitivt ikke skremt av tanken på å møte spanske verdensstjerner.

– Jeg har møtt mange verdensklassespillere tidligere i år i Bundesliga, og det gjelder å være forberedt.

– Spania er et godt lag. De kommer nok til å ha mye ball, og mye kommer nok til å skje på vår halvdel, men vi får prøve å forsvare oss så godt vi kan og ta vare på sjansene vi får.

