Nesten 300 mennesker har omkommet i forsøket på å bestige verdens høyeste fjell.

Dette skriver BBC.

To tredjedeler av likene tenkes å fortsatt være begravd under snø og is. Ekspedisjons-operatører er bekymret for at tallene på lik vil stige når breene smelter mer.

Mer enn 4,800 klatrere har klatret det høyeste punktet på jorden, Mount Everest.

Fjerner lik

De døde blir fjernet på den kinesiske siden av fjellet, nå som vårens klatresesong begynner.

SKRED: Klatrere leter i teltområdet etter medklatrere etter et snøskred på Mount Everest 25 april 2015. Foto: Mariusz Malkowski

– På grunn av global oppvarming smelter isbreene raskt, og de døde menneskene som har vært begravd i alle disse årene blir nå eksponert, sier Ang Tshering Sherpa, tidligere president av «Nepal fjellklatringsorganisasjon» til BBC.

En offentlig tjenestemann som jobbet på Everest legger til at han hadde funnet omtrent ti kropper de siste årene på forskjellige lokasjoner på fjellet, og flere kommer tydelig frem nå.

Lik som landemerker

Noen av de døde menneskene på den høyere delen av fjellet har blitt beskrevet som landemerker for fjellklatrere.

En av disse er det som kalles «de grønne støvlene» nære toppen. De er en referanse til en klatrer som døde under en overhengende stein. hans grønne støvler, som fortsatt sitter på føttene hans, viser veien til klatreruten.

Å berge og fjerne kroppene fra de høyere «basecampene», rasteplassene, kan både være dyrt og vanskelig.

Eksperter sier de kan koste mellom 350 000 til 700 000 kroner å hente likene.