8. mars ble en person erklært død på stedet etter sammenstøt med en lastebil i Trengereidtunnelen på E16 i Bergen.

– Klokken 11.22 fikk vi melding om at det hadde skjedd en ulykke på E16. Kort tid etter at brann og ambulanse kom frem ble fører erklært død på stedet, fortalte operasjonsleder i Vest politidistrikt, Morten Rebnord, til TV 2 etter hendelsen.

Det var føreren av personbilen som omkom. Føreren av lastebilen var fysisk uskadd.

Torsdag opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding at det var Harald Midttvedt Kløve (40) som omkom.

Navnet gis ut i samråd med familien til avdøde.

Etter hendelsen ble veien stengt i flere timer som følger av ulykken. Ut ifra vitneobservasjoner og undersøkelser på stedet kunne politiet opplyse at det var grunn til å tro at personbilen kom over i motgående kjørefelt, og at han dermed traff lastebilen.

– Politiet jobber fortsatt med tekniske undersøkelser og har ikke noe nytt å opplyse i saken utover det som tidligere er fremkommet, skriver Arne Lutro, leder for stab for kommunikasjon i Vest politidisktrikt, i pressemeldingen.