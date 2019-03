Yulia Vysotskaya ble erklært død i sitt eget hjem i den russiske byen Tsjeboksary 14. mars.

Tenåringen satt i badekaret med telefonen i hendene mens den var koblet til en mobil-lader.

Ifølge britiske The Independent, som siterer russiske lokale medier, mistet skolejenta mobiltelefonen i vannet mens hun hørte på musikk.

Da telefonen traff vannoverflaten, skal 14-åringen ha mistet bevisstheten etter å ha fått et massivt elektrisk støt. Hun skal deretter ha druknet i badekaret.

Tenåringen ble erklært død på stedet.

Sjekket Facebook i badekaret

Russland har hatt flere lignende dødsfall de siste årene.

I desember døde 15 år gamle Irina Rybnikova fra den sibirske byen Bratsk da hun brukte mobilen i badekaret mens den ladet. Også en tolvåring skal det siste året ha dødd i en lignende ulykke i landet.

Evgenia Sviridenko (24) sjekket Facebook i badekaret da hun mistet iPhonen i vannet og døde i 2015. Sviridenko ble funnet av venninnen hun delte leilighet med.

24-åringens kropp ristet fortsatt av støtet da venninnen fant henne under vann sammen med iPhonen og laderen.

Døde mens hun tekstet

I 2017 mistet 14-åringen Madison Coe fra Texas livet da hun tok seg et bad i i farens hus i Texas. Kort tid før hun døde sendte Coe en melding med et bilde til en venn.

Bildet som ble sendt viste at 14-åringen brukte en skjøteledning for at mobilladeren skulle nå frem til badekaret hun satt i.

I tekstmeldingen sammen med bildet hadde Coe skrevet: «Når du bruker en skjøteledning, kan du lade telefonen mens du bader.»

Ifølge en rapport fra politiet var skjøteledningen plugget inn i en ujordet stikkontakt. Selve mobiltelefonen var aldri nede i vannet.

I 2013 døde den kinesiske flyvertinnen Ma Ailun av elektrosjokk etter etter at hun svarte på en samtale med sin iPhone 5 mens den stod i laderen.​

​