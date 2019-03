TV 2 får opplyst at Stabæk-spiss Ohi Omoijuanfo (25) blir Molde-spiller. Klubbene er enige om en overgang, og det eneste som gjenstår er en medisinsk sjekk. Den vil bli gjennomført torsdag.

Ni til tolv millioner kroner

Ohi ble observert i Molde torsdag morgen, og i løpet av kort tid blir han Moldes nye spiss som følger av en avtale verdt mellom ni og tolv millioner kroner, avhengig av ulike faktorer.

Molde har vært interessert i Ohi i lang tid, og TV 2 har tidligere skrevet om et bud på rundt sju millioner kroner som ble avslått av Stabæk.

– Molde har Leke James, som er et godt alternativ på topp. De har vært på jakt etter et alternativ etter at de mistet Braut Haaland, som scoret mål og var veldig god da Molde var gode. Ohi er en forsterkning som gir dem flere muligheter, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Ohi scoret åtte mål på 30 kamper i Eliteserien forrige sesong for Stabæk, som måtte ut i playoff for å redde plassen. I 2017-sesongen var det imidlertid kun Nicklas Bendtner som scoret flere enn Ohis 17 fulltreffere.

– Han var enorm i 2017. Da var han på sitt høyeste nivå, men han var en stor skuffelse i fjor. Jeg er veldig spent på om Molde får ut det han viste i 2017, eller om det blir en ny, skuffende sesong, sier Mathisen.

Skuffet Berg: – Ikke ideelt

Signeringen av Ohi tyder på at interessen for Veton Berisha vil forsvinne i Molde. Rapid Wien-spilleren er ettertraktet, og flere klubber er i samtaler med 24-åringen om en avtale.

– For Molde tror jeg Veton Berisha ville vært et enda bedre alternativ, men Ohi er et trygt og godt alternativ, sier Mathisen.

Molde serieåpner borte mot Sarpsborg 08 31. mars. Det blir det første steget i jakten på tabelltopp og erkerival Rosenborg. Flere solide forsterkninger er signert i oppkjøringen til sesongen.

– Ohi er det Molde har vært på jakt etter. De har enorm bredde, men det har vært litt tynt på spissplass. Dette er et signal om at de vil være med å kjempe om gullet i år, og derfor er det så mange som holder dem som favoritter, sier Mathisen.

I Stabæk må man nå gjøre justeringer bare to uker før seriestart. Ikke ideelt, sier trener Henning Berg.

– Rent sportslig sett skulle jeg selvfølgelig gjerne sett at dette hadde skjedd på et tidligere tidspunkt. Det å miste en av våre beste spillere en drøy uke før seriestart er selvfølgelig ikke ideelt, sier Berg til Budstikka.