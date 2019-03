Ungdom hetses før klima-streiken: – Blir fortalt at jeg er hjernevasket

– At elever nå streiker, demonstrerer at det som blir gjort er langt ifra nok. Det har altså blitt så ille at unger nå skulker skolen, sier klimaforskeren.

Engasjerende

Fylkeslederen i Oslo Natur og ungdom, Nils Nerhus Rørstad, er en av de som koordinerer streiken i Oslo fredag. Bannere er klare, og ting begynner å falle på plass før streikestart.

– Det er kjempespennende. Det er veldig gøy å møte så mye engasjement og glede. Jeg tror ungdommene endelig får utløp for frustrasjonen de føler på med politikken som er i dag, sier Rørstad.

DAGEN FØR DAGEN: Nils Nerhus Rørstad tror det meste er klart før morgendagens streik. Foto: Thor Due

Han forteller at Natur og ungdom har medlemmer ned i 13-årsalderen, og synes det er trist at voksne bruker tid på å latterliggjøre barn.

– Vi vil ikke leve i et land der noen prøver å hindre barn og unge i å uttrykke seg. Men det engasjementet unge viser er en bekreftelse på at ungdom er lei, og vil ha en endring, sier han.

– Utrolig arrogant

Oslo byråd støtter elevenes klimaprotest, og sier skolene bør vurdere hvorvidt elevene får fravær. 16 av 18 fylkeskommuner har avgjort at klimastreik ikke regnes som politisk fravær.

POSITIV: Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen stiller seg bak ungdommen i klimakampen. foto: Oslo kommune

– Skolestreikene for klima er et tydelig signal fra den yngre generasjonen om at vi er nødt til å handle nå. Vi er den første generasjonen som kan se klimaendringer med egne øyne, og sannsynligvis den siste generasjonen som kan gjøre noe med det, sier byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap).

Byrådsleder Johansen sier det er nedrig at voksne slenger stygge kommentarer.

– Det er utrolig arrogant med eldre mennesker som har nytt godt av økonomisk vekst,og som har nytt godt av en politikk globalt som har ført til store klimaendringer. Ikke nok med det, men de tillater seg å hetse yngre. Det er uverdig, sier Johansen.