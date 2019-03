Reagerer på Pogba-flørt: – Dette er alt United ikke ønsker seg

Se Moldova-Frankrike på TV 2 Sumo fredag kveld fra klokken 20.30!



På en pressekonferanse i forbindelse med Frankrikes EM-kvalifiseringskamp mot Moldova, snakker superstjernen om «Los Blancos».

– Som jeg alltid har sagt: Real Madrid er en drøm for alle. Det er en av de største klubbene i verden, sier Pogba, ifølge Telegraph.

26-åringen legger ikke skjul på at den nylige ansettelsen av Zinedine Zidane ikke gjør klubben noe mindre attraktiv.

– De har også Zidane som trener, og det er en drøm for alle som liker fotball, fortsetter midtbanespilleren.

Men:

– Jeg er i Manchester. Vi vet ikke hva fremtiden bringer. Jeg er i Manchester, og jeg er fornøyd.

TV 2s ekspert reagerer

At stjernespillerne uttaler seg om andre klubber når de er på landslagsoppdrag, er ikke et ukjent fenomen. Blant annet har Eden Hazard flørtet åpenlyst med Real Madrid flere ganger mens han har vært på reise med Belgia.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller mener at det ikke er tilfeldig.

– Det er en av grunnene til at Manchester United er såpass lukket for pressen. Jeg har aldri opplevd en mer lukket klubb enn dem. Sånn er det i alle Premier League-klubber, men Manchester United har ekstra kontroll på media, sier Stamsø-Møller, og fortsetter:

– Når spillere kommer på landslagsoppdrag og det foregår på et annet språk, har klubbene null kontroll. Da er spillere og trenere fritt vilt. Dette er alt Manchester United ikke ønsker seg: For det første at spillerne skal få disse spørsmålene, for det andre at de skal svare og for det tredje at de skal svare på den måten.

Aggressiv agent

TV 2s fotballekspert tolker uttalelsene som et frieri. Han minner dessuten om at Pogbas agent, Mino Raiola, ikke er fremmed for å presse frem en overgang om muligheten byr seg.

– Han har en veldig aggressiv agent som ikke har gjort noen store salg på en god stund. Han hadde en sommer eller to der han tjente voldsomt med penger på Pogba, Zlatan og Mkhitarjan med flere. Nå har det stoppet litt for ham. Det tror jeg spiller inn òg, spekulerer Stamsø-Møller.

– Når man hører sånne ting, blir det ikke noe mindre spekulasjoner rundt Pogba og om han vil være i Manchester United. Han er virkelig en nøkkelspiller. Det er ikke mange steder på banen de har spillere i verdensklasse. Han er definitivt det, og de må beholde ham for enhver pris, følger han opp.