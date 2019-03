Moderne bildekk er i praksis ganske enkle. En blanding av gummi, stål og nylon kledt rundt en metallfelg, og det er det.

Eller?

I dag er det ikke langt unna sannheten, men om ikke lenge vil også dekkene være en integrert del av bilens kommunikasjonsnettverk.

Den teknologiske revolusjonen på dekk er i gang, og dekkprodusentene overgår seg selv til stadighet i kampen om å "finne opp hjulet på nytt".

Å si at det ikke er teknologi i dekkutvikling er feil. For å lage et nytt dekk tas det i bruk teknologi i verdensklasse. Men dekket er i seg selv ganske passivt. Foreløpig er det i praksis bare ett unntak, og det er dekktrykksovervåking.

Dekktrykksovervåking er påbudt på alle nye biler, men er foreløpig den eneste måten dekket kommuniserer med bilen.

Har begynt

Du har det kanskje på din bil? Dekktrykksovervåkning (eller TPMS: Tyre Pressure Monitoring System) har vært montert på alle nye biler de siste årene som følge av et EU-krav. Noen biler har en dedikert sensor montert på ventilen, mens andre har løst det ved hjelp av ABS-sensoren.

Dette er riktignok bare begynnelsen, for nå skal nemlig disse sensorene måle langt mer enn bare lufttrykk.

Pirelli har for eksempel en sensor med akselerometer og termometer. Den skal mate bilens hjerne med mye informasjon om dekket, som for eksempel temperatur, sideveis g-krefter, akselerasjonsgrad og så videre.

Men har ikke biler dette selv? Jo, men når du måler slikt direkte fra dekket forteller det deg også noe om hvor mye grep du har både i lengde- og bredderetning.

Tanken til Pirelli er naturligvis at dette har god effekt på banekjøring, for eksempel, hvor dekket forteller deg mye mer om underlaget enn du kanskje klarer å kjenne selv.

Goodyear Aero er ikke bare et dekk - det skal også fungere som rotor for flyvende biler.

Flyvende hjul

Dekk-revolusjonen slutter naturligvis ikke der. Neste steg på dekkfronten er luftfrie dekk. Dette er allerede i bruk i anleggssektoren og for eksempelvis ATV-er, og er spådd å komme til personbiler med tiden også.

Et av disse dekkene som er i bruk er Michelins Tweel. Tweel-hjulet er i praksis en felg i komposittmateriale med fleksible eiker som gir demping. Dekket er i praksis bare limt utenpå felgen.

På årets Genève-utstilling viste Goodyear frem et hjul som kan minne litt om Tweel i utseende, men dette hjulet har en helt annen tilleggsfunksjon: Det fungerer også som rotor for autonome flyvende biler!

Ideen er at hjulet, som er døpt Goodyear Aero, skal fungere som et vanlig bildekk på veien, men når forholdene tilsier det kan man vri hjulene 90 grader ut og opp, slik at bilen i praksis blir et quad-copter.

Goodyear sier at konsepthjulet har to funksjoner: Å vise en fremtidsvisjon hvor vi rett og slett «finner opp hjulet på nytt», samtidig som det er en testbase for luftfrie hjul, akkurat som Michelin Tweel.

Goodyear Eagle 360 Urban er et trill rundt dekk som bruker magneter for å ha kontakt med bilen.

Veldig runde dekk

Goodyear har også mer i ermet. Blant annet har de vist frem et dekk som er veldig rundt – det er kulerundt, faktisk.

Den eneste kontakten Goodyear Eagle 360 Urban har med resten av bilen er ved hjelp av magneter. Fordelene skal ifølge Goodyear være redusert friksjon og langt bedre manøvrerbarhet – tenk bare hvor lett det er å lukeparkere med slike hjul. Man har jo i praksis ingen svingradius.

Dekket er også i stand til å tilpasse mønsteret etter behov. Gummilaget er laget på en måte som gjør at det kan justere mønsteret fortløpende basert på informasjon fra hjulets avanserte sensorer.

Et annet dekk som viser seg å være fleksibelt er Continentals ContiAdapt-system. Det er et dekk med variabel bredde og profil. Vanlig, økonomisk kjøring? Kjør på smale hjul med høy profil for god komfort og lavt forbruk. Når du syns det er på tide med litt sportslig kjøring kan felgen utvide seg, og strekker samtidig dekket. Lavere profil vil samtidig gi en stivere følelse.

Og en bonus: Er det sleipt føre kan hjulet også senke lufttrykket til under 1 bar. Fordelingen av vekten på en større flate gjør det mye enklere å ta seg frem – et triks alle som har vært på isbre-safari på Island har vært borti.

Hankook Flexup - et hjul som ikke er rundt.

Ikke bare rundt

Så var det hjulet som ikke er rundt, da. Hankook har nemlig et konsept døpt Flexup, resultatet av en designkonkurranse de avholdte.

Flexup-hjulet er tiltenkt urbane fremkomstmiddel, som ståhjulinger og den slags. Hjulet består av en rekke individuelle segmenter montert på et fleksibelt nav. Navet kan skyve segmentene inn og ut etter behov. På den måten kan kjøretøyet forsere trapper.

Hjulet er bare på konseptstadiet, men bruksområdene er åpenbare. For eksempel kan det tenkes at et slikt hjul ville vært til stor hjelp for rullestolbrukere som kanskje sliter i områder som ikke er bygd med moderne hensyn.

Continental bruker en gammel idé for å dramatisk redusere støy fra dekkene.

Lav-tekno

Som du skjønner er det mye som skjer på dekk-fronten. Men av og til kommer det ideer som er så enkle og billige at man lurer på hvorfor i alle dager man ikke har tenkt på dette før.

Et godt eksempel: ContiSilent.

Når du kjører er hjulene en stor bidragsyter til støyen du opplever i bilen. Det er i hovedsak to steder hjulstøy oppstår: I hjulbuene og inni selve hjulet. Vibrasjoner fra underlaget flyttes inn i dekket hvor det får sprette fritt mellom dekket og felgen.

Continentals løsning? Ei remse med skumgummi på innsiden av dekket som absorberer disse vibrasjonene. Billig, enkelt – og allerede i salg.

Og som et apropos til «tenke på det før»; dette var faktisk noe den gamle dekkprodusenten Viking i Askim eksperimenterte med for flere tiår siden – det er bare først nå det har havnet i produksjon. For hvem kjøpte Viking i sin tid? Jo, Continental.

Ikke all teknologi trenger være særlig avansert – det viktigste er at det fungerer!

