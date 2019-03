Kun én midtstopper har fått King til å føle seg fysisk underlegen

– Han er den eneste. Van Djik er den sterkeste og beste jeg har møtt noensinne.

Men selv om Joshua King og Norge skulle greie å ta seg forbi Sergio Ramos og den spanske forsvarsfireren på lørdag, gjenstår fortsatt en formidabel oppgave i verdens kanskje beste keeper.

De Gea husket ikke King

David De Gea har kanskje ikke hatt sitt beste år, men er kapabel til å stenge buret når han har dagen.

Gjennom Premier League-karrieren har King scoret to ganger på spanjolen: Et straffespark på Old Trafford som sørget for 1-1 og ett Bournemouth-poeng. Og en matchvinnerscoring på Vitality Stadium, som ga 2-1 etter et innøvd cornertrekk.

– Jeg har tatt mange straffer de siste to-tre årene, jeg tror jeg har scoret tolv av 14. Det straffesparket på Old Trafford er den eneste gangen hvor jeg var litt nervøs, det skal jeg være ærlig og si. Det var foran Stretford End, borte mot laget jeg som jeg kom fra som guttunge. Kanskje var det min beste straffe også, jeg la den rett i krysset. Det er alltid gøy å score på verdens beste keeper, i hvert fall topp tre av keepere per dags dato. Men det er mange andre ledd vi må gjennom for å komme til De Gea på lørdag, sier King.

SCORET PÅ DE GEA: Joshua King var sikker da han fikk muligheten foran United-supporterne på Old Trafford. Foto: Oli Scarff

Han flirer når han får se en video TV 2 har tatt med fra U21-EM i 2013, før Spania skal møte Norge i semifinalen.

David De Gea - som på det tidspunktet var klubbkamerat med Joshua King i Manchester United - blir forfjamset når han får spørsmål om King og vet rett og slett ikke hvem det er (se opptrinnet i videoen øverst).

– He-he, seriøst, jeg kunne ikke brydd meg mindre om hvem som husket navnet mitt eller ei. Vi spilte i samme klubb, men han var ganske ny, og jeg var ikke i førstelagsgarderoben. Jeg var mest på reservelaget og på lån. Men han kjenner meg igjen nå hvis jeg ser ham, for jeg har lagt ballen bak ham to ganger, sier King med et smil.

– Hver gang vi møter United nå pleier jeg å slå av en prat med ham etter kampen, legger han til.

Passerte Carew, Iversen og Flo

King er nå Norges nest mestscorende spiller i Premier League gjennom alle tider. I løpet av de siste månedene har han passert både Tore André Flo, Steffen Iversen og John Carew, og står med 41 mål i Englands øverste divisjon.

Ole Gunnar Solskjær troner øverst med 91.

– Jeg har faktisk ikke tenkt så mye på det før jeg leste om det på TV 2. Jeg sa for et år siden at jeg trodde dette kom til å bli min beste sesong. Jeg har scoret elleve mål så langt, og har sju kamper igjen, sier King.

Dermed er det fem mål opp til en tangering av sesongen 2016/17, der han endte med 16.

– Prestasjonsmessig har dette vært min beste sesong. Men stats er det som teller, jeg vil prøve å slå det jeg greide for to år siden, sier King.

Men først skal han forsøke å score for landslaget igjen. Det begynner nemlig å bli en god stund siden, ikke siden Panama hjemme i en treningskamp i forkant av fjorårets VM.

King gikk målløs gjennom Nations League, der han spilte fire av seks kamper.

– Det er en stund siden jeg scoret. Men jeg føler meg bra, jeg er i veldig, veldig god form. Jeg har følt det i de sju-åttte siste kampene, sier King.

Og hvis det skulle by seg en anledning på straffespark mot De Gea og Spania?

– Det tar jeg i så fall helt med ro. Jeg tar gjerne straffe på lørdag med et smil om munnen. ​