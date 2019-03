Slik har reaksjonene vært etter at Sofie (27) sto frem

Nå håper hun at Medie-Norge lærer av denne hendelsen.

– Det er kanskje greit at dette ikke skjer igjen med vanlige folk som meg. Jeg synes det er viktig at ting får konsekvenser når man gjør sånne feil, sier hun og legger til:

– Jeg håper selvfølgelig at VG rydder opp og tar lærdom av det. Det har de gitt uttrykk for at de skal, og det synes jeg er på sin plass også.

– Takknemlig

Giske hevder det er åpenbart at VG-saken hadde store konsekvenser for styrevervet han var tiltenkt i Trøndelag Arbeiderparti.

Onsag takket han Sofie for åpenheten.

– Jeg er både imponert og takknemlig over at hun viser det motet, og står opp mot kanskje et av Norges mektigste medier, VG, og sier at saken var helt feil og at hun prøvde å få frem det før saken kom på trykk. Det krever mye mot og det er jeg veldig takknemlig for, sa Trond Giske til TV 2 onsdag, og la til:

– Den historien VG fortalte var en helt annen enn virkeligheten.​

VG beklager

Overfor TV 2 har VG-redaktør Gard Steiro uttalt at han er oppriktig lei seg.

– Dette gjør inntrykk. Jeg er oppriktig lei meg for opplevelsen hun har hatt med VG. Vi har beklaget overfor henne, sa VG-redaktør Gard Steiro til TV 2 onsdag.

​– Hvordan vil du karakterisere jobben VG har gjort?

– Det har skjedd alvorlige feil, og det har vi brukt tid på å forstå. Det gikk gradvis opp for oss hvor dårlig saken hadde vært håndtert. Da vi forstod alvoret, beklaget vi. Men fortsatt så undersøker vi hva som har skjedd, sa Steiro, som i mars ble kåret til årets redaktør av Oslo redaktørforening.