I begynnelsen av mars omtalte TV 2 funnet av en død jente i en koffert på en tursti i Los Angeles.

Jenta, som ble anslått å ha vært mellom åtte og tretten år gammel, ble dumpet på en voll ved siden av en populær tursti på Hacienda Heights. Politiet mener jenta hadde ligget der i fire dager før hun ble funnet av en parkarbeider.

Hun ble funnet med hodet og deler av overkroppen stikkende ut av kofferten, og var kledd i en langermet rosa genser med skriften «Future Princess Hero» og en svart og hvit bukse med pandamotiv.

Dødsfallet ble betegnet som mistenkelig, og politiet gikk bredt ut og ba publikum om hjelp til å finne ut hvem den lille jenta var. De publiserte også en tegning av hvordan hun så ut.

Mor og kjæresten siktet

11. mars ble det klart at jenta som var funnet i kofferten var ni år gamle Trinity Love Jones, og at hennes dødsfall sannsynligvis dreide seg om et drap.

Politiet fant identiteten til Trinity da en informant hadde sett tegningen og mente at jenta lignet på henne. Informanten visste da verken hvor Trinity eller moren befant seg.

DRAPSSIKTET: Taquesta Graham (28), Trinitys mor. Foto: Los Angeles Sheriff's Department DRAPSSIKTET: Emiel Hunt (38), morens kjæreste. Foto: Los Angeles Sheriff's Department

Nå er det klart at 28 år gamle Taquesta Graham – Trinitys mor – er pågrepet og siktet for drapet på datteren sin. Hennes kjæreste Emiel Hunt (38) er også siktet i saken, melder Los Angeles Times.

Politiet mener at Hunt drepte Trinity 1. mars og dumpet liket hennes på turstien samme dag. Han risikerer 55 år i fengsel for drapet, mens moren kan få opp mot 28 år.

Moren har vært i varetekt siden 8. mars, tre dager etter at Trinity ble funnet død, men dette var for en urelatert sak.

Hunt ble pågrepet dagen etter, da politiet fant ham sovende i bilen sin i nærheten av flyplassen i San Diego.

Barneovergrep og prostitusjon

Politiet begynte i kjølvannet av at de fant ut hvem den avdøde jenta var å undersøke om moren og kjæresten hadde et rulleblad, for å finne ut om de kunne stå bak.

Rettsdokumenter viste at Hunt hadde blitt tiltalt og dømt for overgrep mot barn i 2005, og ble dømt til 12 år i fengsel. Graham på sin side hadde en prostitusjonsdom på sitt rulleblad.

Ifølge politiet hadde de tre vært hjemløse i tiden før Trinity ble drept, og hadde blant annet sovet på motell og i bilen. Slektninger hadde kun sett familien ved noen få anledninger i løpet av de siste ti månedene.

I et intervju med L.A. Times tidligere denne måneden sa Dan Scott, en tidligere overbetjent i Los Angeles-politiet som jobbet med flere lignende saker, at omstendighetene i denne saken er høyst uvanlige.

– Det er ekstremt sjeldent at man ser at liket av et barn blir dumpet. Jeg kan ikke huske ett tilfelle i området de siste årene, sier Scott.

Han påpeker at det vanligste er at man forsøker å begrave eller skjule liket, selv når drapet er begått av en slektning.