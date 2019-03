Politiet melding om hendelsen klokken 23.15 onsdag kveld.

Politiet var raskt på stedet og fikk kontroll på det de mener er gjerningspersonen. Vedkommende er pågrepet og satt i arrest.

Begge de skadde er påført knivskader i armen.

Operasjonsleder Erik Gunnerød sier til TV 2 like over halv ett at de fikk inn flere meldinger om bråk og slåssing på stedet, og det var også meldinger om at ordet kniv ble brukt.

– Når vi kommer fram til stedet finner vi en mann utendørs som er knivstukket i armen, og en annen mann som løper inn i en leilighet. Vi får raskt kontroll på ham, og det viser seg at han er gjerningsmannen, sier Gunnerød.

Inne i leiligheten fant de den andre knivskadde mannen. Den ene hadde pådratt seg et kutt i armen, mens skadene på den andre var såpass alvorlige at han ble fraktet til akuttmottaket. Det skal dog ikke dreie som alvorlige skader for noen av de to mennene, som er i slutten av 20-årene.

– Vi vet ingenting om bakgrunnen for hendelsen nå, men alle de involverte er kjenninger av politiet. Vi jobber med å innhente vitneforklaringer nå, sier Gunnerød.