O’Rourke ankommer Keene State college litt andpusten. Han er halvannen time for sen etter den lange kjøreturen fra hans forrige valgmøte i Pennsylvania og har løpt inn fra parkeringsplassen.

Men de flere hundre fremmøtte ser ikke ut til å bry seg om den lange ventetiden.

– Velkommen til New Hampshire, roper en av tilskuerne.

Sanke stemmer

New Hampshire er blant de første statene som avgir stemmer ved primærvalg i USA, og hit må alle kandidatene dra for å sanke stemmer.

Et dårlig resultat i New Hampshire kan være slutten på en presidentkampanje, og en seier kan være nøkkelen til nominasjonen. Velgerne her tar det ansvaret svært seriøst.

Jim Murphy forteller TV 2 at han allerede har sett seks av presidentkandidatene holde taler. Han har bodd i New Hampshire i 46 år og har møtt Barack Obama, Hillary Clinton og Bernie Sanders under tidligere valgkamper.

Etter talen til O’Rourke sier Murphy at han er fortsatt usikker på hva han skal stemme.

– Jeg kommer ikke til å bestemme meg før om et år. Men han var veldig imponerende, sier Murphy til TV 2. Han legger til at han også har latt seg imponere av senator Cory Booker fra New Jersey, og at han venter på å se om tidligere visepresident Joe Biden kaster seg inn i kampen.

Stjerneskudd

Beto O’Rourke starter talen med å snakke om grenseområdene mot Mexico der han vokste opp. Han kommer med en klar henvisning til president Donald Trump, selv om han ikke nevner ham med navn, når han snakker om sin hjemby El Paso. Trump har erklært nasjonal krisetilstand for å få bygget en grensemur.

– Det er én av, om ikke den, tryggeste byen i USA, sier O’Rourke.

O’Rourke var en relativt anonym politiker fra Texas med noen få år i Kongressen bak seg da han bestemte seg for å utfordre republikaneren Ted Cruz i mellomvalget i fjor. Han tapte knepent med 50,9% mot 48,3%. Det var det beste resultatet for en Demokrat i Texas på flere tiår.

Kun 46 år og nå uten politisk verv var det mange som lurte på hva hans neste steg ville bli.

Etter flere måneder i tenkeboksen kunngjorde han at han vil stille som presidentkandidat, og tidligere denne uken fortalte O’Rourke at han samlet inn 6,1 millioner dollar i løpet av de første 24 timene etter lanseringen av kampanjen. Det er mer enn selv Bernie Sanders klarte.

Vippestat

Men O’Rourke har fått merke at han ikke fremstår like samlende blant Demokratene nå som han er presidentkandidat, og ikke lenger deres eneste håp i en svært Republikansk delstat.

Meningsmålingene viser at han fortsatt ligger et stykke bak Bernie Sanders og Joe Biden. Og han har fått kritikk fra venstresiden i partiet – som heller mer mot Sanders og Elizabeth Warren – for å vingle i spørsmål om helsepolitikk.

Men O’Rourke tror også han har egenskaper de andre kandidatene ikke har. Med hans hjemmebanefordel er Texas en mulig vippestat i 2020 mot Trump.

– Ja, jeg tror vi kan vinne Texas. Vi har bevist at vi vet hvordan man skal drive valgkamp der, sier O’Rourke til TV2.