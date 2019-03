Tyskland ble pepet på – kometen scoret

Nærmest var Ilkay Gündogan, som rundet keeper Dmitrovic, men Manchester City-spillerens avslutning ble stoppet på streken.

Midtveis i andreomgang kom utligningen for Tyskland da Marco Reus slo fint ut til Leon Goretzka, som banket inn 1-1-scoringen.​

Til tross for hardt press, klarte ikke Tyskland å få seiersmålet. Da sluttsignalet gikk på stillingen 1-1, var det ikke den samme pipekonserten som ved sidebytte, men noen ga klart uttrykk for at de var skuffet.

På overtid ble Milan Pavkov utvist for en stygg takling på Leroy Sané.