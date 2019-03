Siste: Klokken 21.35 søker politiet forsatt etter gjerningsmannen.



Politiet foretar vitneavhør og krimvakta er på stedet. Et politihelikopter foretar søk fra lufta.

TV 2 har snakket med innsatsleder på stedet, men han vil ikke si noe om foranledningen til hendelsen.

– Jeg kan ikke gå ut med noen foranledning til dette, men vi har hatt flere knivhendelser i Oslo den siste tiden og det er ikke grunn til frykt for allmennheten i forhold til hva vi står i her i dag, sier innsatsleder Erik Hestvik i Oslo politiet.

– Er hendelsen gjengrelatert?

– Det kan jeg ikke si noe om. Jeg er opptatt av å formidle at dette ikke er noe å bekymre seg for for allmennheten, sier Hestvik.

Politiet søker fortsatt etter våpenet.

Stikkskader

Politiet meldte om hendelsen klokken 20.31 på Twitter.

– Brannvesenet kom over en person med mulige stikkskader. Det var de som meldte fra til politiet, sa operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt.

Det ble iverksatt førstehjelp på stedet og fornærmede ble kjørt til sykehus.

– Fornærmede er under behandling på Ullevål og skadeomfanget er forsatt ukjent, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt.

Klokken 21.18 melder Oslo politiet på Twitter at fornærmede betegnes som lettere skadd.

Gjerningsmann på frifot

– Gjerningsmannen ble sett springende innover i bygget, men det er ubekreftet. Vi søker i bygget og i nærområdet, sa operasjonslederen.

Foreløpig beskrivelse av gjerningspersonen er svart caps og svart Peak Performace-jakke.

– Vi ønsker å komme i kontakt med vitner som kan ha sett noe som minner om beskrivelsen, sa Krohn Engeseth.

Operasjonslederen forteller at hendelsen fortsatt er i akuttfasen, og at hendelsesforløp og årsak enda ikke er avklart. De vet heller ikke hvilken gjenstand som er brukt til å skade fornærmede.

Saken oppdateres.