LSK fikk bank av Barcelona

Barcelona - LSK Kvinner 3-0

LSK Kvinner kom til første Champions League-kvartfinale med et håp om å sjokkere Barcelona på Mini Estadi, men de ble sendt hjem til Norge med et 0-3-tap.

– Det ble et sjokk de første ti minuttene. Vi hang ikke med. Det gikk fort. Barcelona er et bra fotballag, og det ble vist i dag. Vi har ikke helt tempo inne og det ble en forsvarskamp. Det var ikke 0-3 vi hadde håpet på, sier LSKs Guro Reiten til TV 2.

Toni Duggan ga Barcelona 1-0 allerede etter to minutters spill, før samme kvinne doblet ledelsen drøyt tjue minutter senere. Mariona Caldentey satte inn 3-0 på straffespark ti minutter før pause.​

– Barcelona er et mye bedre lag. Jeg synes kanskje LSK ser ut som de ikke er i kampform, som vi var redde for. I tillegg var de kanskje litt optimistiske i kampplanen med 4-4-2. De ble spilt rundt i starten. De hadde bedre kontroll i andreomgang med 4-5-1 i andreomgang. De slet med kontringer og å ta vare på ballen. De ble rett og slett for små utpå der, kommenterte TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen.

Gulbrandsen: – Bekymringsverdig

Lillestrøm starter Toppserien først mot Kolbotn lørdag. Returkampen mot Barcelona går på Åråsen onsdag neste uke.

– Det er bekymringsverdig hvor enkelt vi har blitt dratt av i mange situasjoner. Vi ser ofte at lag sliter, men det er mange som har problemer individuelt. Det nærmer seg VM. Mange av LSK-spillerne skal møte disse spillerne, og de blir dratt av med enkle dragninger. Det må opp et par hakk, sier Gulbrandsen.

LSK-trener Hege Riise mener laget havnet på hælene med et så tidlig baklengsmål.

– Vi gikk en tøff opplevelse. Det gjorde noe med oss å ha 0-3 til pause. Vi klarte å holde nullen i andreomgang, men vi møtte et veldig godt lag. Vi må se litt på video nå og legge taktikken for neste kamp, men det blir selvfølgelig tøft, sier Riise til TV 2.

Duggan-dobbel

LSK slet i åpningen av kampen, og allerede i tredje spilleminutt fikk Barcelona uttelling for presset sitt. Marta Torrejón kom ned til dødlinjen og slo inn til Toni Duggan, som satte ballen inn bak Cecilie Fiskerstrand.

– Vi ser på kampbildet allerede at LSK er i trøbbel. Det er for mye rom mellom spillerne, så Barcelona klarer å «klikk-klakke» seg mellom. De henger ikke sammen, var dommen fra Solveig Gulbrandsen.