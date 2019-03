Kodiaq var den første SUV-en fra Skoda og er en viktig bil for merket her hjemme.

Den har hentet mange nye kunder og samtidig banet vei for to andre SUV-er/crossovere fra Skoda: Nemlig Karoq og Kamiq.

De siste årene har Skoda fått lov til å slippe seg mye mer løs enn tidligere. Det merkes i et kraftig utvidet modellutvalg, men også på design, motorer og utstyrsnivå.

Hovedfokuset er fortsatt på å lage fornuftige biler til gunstig pris. Men i tillegg har det begynt å komme modeller til de som ønsker seg mer enn bare det.

Tidligere har vi blant annet testet Kodiaq med 2-liters bensinmotor på 180 hestekrefter. Nå har vi prøvekjørt en modell med adskillig mer power under panseret.

Hva er nytt?

Skoda har nemlig kommet med sportslig RS-utgave av Kodiaq. Her finner vi den kraftigste dieselmotoren i Skodas historie. Den yter 240 hestekrefter og har solide 500 Nm i moment.

Dette er bilen som har satt banerekord på legendariske Nürburgring i Tyskland. Der er den målt til tidenes raskeste sjuseters SUV rundt Nordsløyfa. Akkurat den kategorien er nok mest for de aller mest spesielt interesserte, men banerekord er banerekord!

Kreftene sendes ut via en 7-trinns dobbeltkløtsj-girkasse og bilen har naturligvis 4x4. Skoda tilbyr flere kjøreprogrammer. Høydepunktet er Sport. Da strammer bilen seg opp og elektronikken skal bidra til maks kjøreglede. Det handler blant annet om høyere turtall, raskere girskift og en antiskrens-system som innbyr til litt mer leking.

Og på toppen av alt: Motorlyd gjennom bilens høyttalere. Kult, eller bare tull? Vel, jeg er tilbøyelig til å synes det siste. Det blir litt påklistret, rett og slett.

Testbilen er for øvrig femseters-utgave, med digert bagasjerom på 715 liter. Velger du den i stedet som sjuseter, minsker dette til 510. Det skyldes at de to bakerste setene som felles ned i gulvet nødvendigvis krever litt plass.

Fargen og stylingdetaljer avslører at dette ikke er en helt vanlig Skoda Kodiaq.

Hva er styrker og svakheter her?

Den største styrken er at dette er en stor familie-SUV med skikkelig kraftoverskudd. Kodiaq RS er morsom å kjøre, selv om vi strengt tatt hadde forventet oss enda litt mer involverende kjøreegenskaper. Det gjelder særlig styringen som kunne være mer presis og ikke minst: Litt tyngre.

6,9 sekunder på 0-100 km/t hadde vært oppsiktsvekkende bra på en SUV i denne klassen for noen år tilbake. Slik er det ikke lenger. Men motoren er råsterk og leverer krefter gjennom hele registeret.

Plass og komfort er også bra. Det merkes både på interiør og understell at dette ikke er noen premium-bil. Men Skoda har lykkes med å gi den særpreg, blant annet gjennom sportssetene og litt ekstra dekor her og der.

Bagasjerommet er gigantisk, men vi hadde nok heller valgt den som sjuseter, for å få den ekstra fleksibiliteten det gir. Skoda er som vanlig flinke på smarte løsninger rundt om i bilen. Det setter du pris på i hverdagen.

240 hestekrefter gjør noe med en bil som dette!

Hva koster den?

718.000 kroner for en Skoda – det vil nok mange i utgangspunktet se på som dyrt. Men for disse pengene får du altså en velvoksen SUV med mye krefter, firehjulstrekk og veldig bra med utstyr.

Testbilen har i tillegg endel ekstrautstyr, blant annet panorama-soltak, elektriske seter med minne, ryggekamera, transportpakke og vinterpakke. Dermed ender vi på 794.200 kroner.

Du kan glemme å få samme pakke fra ett av premiummerkene, men så det er nok ikke veldig mange som står og vurderer om de skal kjøpe Skoda eller Mercedes. Eller?

Dette er en ulv i Skoda-klær

RS har nå også kommer til den største Skoda-SUVen – Kodiaq.

Hvem er konkurrentene?

Det er ikke så ofte vi sliter med å finne direkte konkurrenter til en bil, men det gjør vi egentlig her. De aller fleste større SUV-er med så mye krefter koster betydelig mer.

Men ett unntak finnes: Nemlig konsernbror VW Tiguan. Den får du i sjuseters Allspace-utgave med enten 220 bensinhester eller 240 hk diesel. Sistnevnte er samme motor som i Kodiaq RS. Prisene er ganske like: Fra 672.000 kroner med bensinmotor, 676.500 med diesel. Men her må du nok også ta høyde for en god del ekstrautstyr på toppen.

Blant de øvrige konkurrentene må du enten nøye deg med mindre motor og kjøpe en av premium-konkurrentene – eller du kan spare endel penger på å kjøpe en mer folkelig konkurrent, også med mindre motor.

Vil naboen bli imponert?

Kodiaq er en diskret bil. Selv om denne har endel stylingdetaljer og en farge som skiller seg ut, blir det likevel ikke noen utagerende bil.

Som Skodaer flest handler ikke dette om noen form for snobbefaktor. Vi snakker vanlig fjellhytte, ikke noe chalet på Hafjell.

Slik ser det ut under panseret, dieselmotoren banker ut 240 hestekrefter.

Broom mener:

Vi liker konseptet: Familie-SUV med mye krefter, uten at det trenger å koste en million eller mer.

På det utgangspunktet leverer Kodiaq RS varene. Du oppfyller alle ønsker om plass og praktiske egenskaper, samtidig som du får en bil som innbyr til morsomme kjøreturer.

Når vi likevel ikke går helt av skaftet av entusiasme, er det fordi vi føler Skoda kunne og burde dratt til enda litt mer her. Bilen hadde fortjent enda litt skarpere kjøreegenskaper, ikke minst gjelder det styringen. Understellet røper også at vi ikke snakker den aller mest påkostede konstruksjonen, men igjen: Det gjenspeiler seg også i prislappen. RS-logo betyr også at det ikke hadde gjort noe om den hadde vært enda litt raskere.

Her hjemme gjør dieselmotoren at mange kommer til å være skeptisk. Dermed er det ikke grunn til å vente veldig mye salg av denne utgaven. Men som bruktbil om tre-fire år: Da kan dette virkelig være en av de litt glemte godbitene i markedet!

Hva mener eierne?

Visste du at:

– Kodiaq har 270 liter bagasjerom med alle setene i bruk. Kjøper du den som femseter, er bagasjerommet på solide 715 liter. Baksetene kan forresten skyves inntil 18 centimeter.