Martin Linnes' kontrakt med Galatasaray går ut til sommeren, men nå tyder det meste på at 27-åringen forlenger med den tyrkiske storklubben.

– Ballen er begynt å rulle, og vi er i prat, så jeg ser for meg en løsning om ikke altfor lenge, sier han.

I oktober holdt han døren åpen for andre fristende klubber og ligaer, men den store interessen fra andre klubber har uteblitt.

Likevel går det mot en lønnsøkning når han setter navnetrekket sitt på en eventuell avtale.

Tyrkiske Sporx.com hevder det er enighet om en ny treårsavtale, en avtale som betyr en lønnsøkning for Linnes på 300.000 euro, 2,9 millioner kroner i året.

– Hva skal jeg si... Jeg har vært der i 3,5 år, og grunnen til at jeg skulle få en ny kontrakt i en så stor klubb som dette er i tilfelle at de er fornøyd med det jeg har gjort. Da er det veldig naturlig og vanlig at det blir med en lønnsøkning. Det er noe vi prøver å jobbe frem, sier Linnes til TV 2.

– Jeg føler jeg fortjener det etter gode prestasjoner og å ha vært en viktig bidragsyter i flere år. Så får vi se hva det lander på.

– Så summen nevnt er ikke helt fjern?

– Nei... vi får nå se. Vi prøver å presse ene veien, og så prøver de å presse andre veien, så får vi se hvor vi lander. Jeg håper å få en kontrakt som alle er fornøyd med.

Den norske backen har etterhvet fått en god standing i Galatasaray.

Etter 6-0-seieren mot Ankaragücü i januar fikk Linnes hele stadions hyllest.

– Det er en spesiell hilsen eller ritual de kjører etter kamper de er veldig godt fornøyd med. Vanligvis kapteinene som får æren av å dra i gang den. Etter den kampen var de veldig fornøyd med innsatsen min.

– Det har de egentlig vært hele veien. Jeg har hatt supporterne veldig i ryggen. De setter pris på seriøsitet og hardt arbeid. Jeg fikk lønn for alt strev, måed å stå igjen og få litt hyllest.

– Supporterkulturen der er vel også ganske spesiell?

– Det er et helt annet engasjement og lidenskap. Det er det eneste som betyr noe for de mannfolkene der to timer hver helg. Det er en fantastisk plass å spille fotball. Man føler virkelig at det man gjør betyr noe.

