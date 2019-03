VG får slakt: – Trist og oppsiktsvekkende

Han får støtte fra professor Svein Brurås ved Institutt for journalistikk på Høgskulen i Volda.

– Det kan forsterke det inntrykket som mange kanskje har av VG, nemlig at de er pågående, sensasjonsjagende og noen ganger upresise, sier Brurås.

Han mener VG gjorde sin første feil allerede før de begynte arbeidet med saken.

FEIL: Professor Svein Brurås mener VG har gjort en rekke feil i Giske-saken. Foto: Tone Solhaug / Høgskulen i Volda

– De har åpenbart hatt en forutinntatt holdning til saken, der man hører det man vil høre og ser det man vil se. Det fører med seg mange feil, i form av manglende kildekritikk overfor Knut Sandli, upresise sitater og manglende lydhørhet overfor en uerfaren kilde, sier Brurås.

– I tillegg har de hatt en vinkel det åpenbart ikke har vært dekning for, så her har det gått galt fra start til slutt, sier han.

– Åpenbar svikt

Assisterende generalsekretær Reidun Nybø i Norsk Redaktørforening peker på Vær Varsom-plakatens regler om hvordan journalister skal opptre overfor kildene sine.

– Kilder som lar seg intervjue av en journalist, bør kunne stole på at det som bringes videre, er korrekt gjengitt, sier hun.

Samtidig roser Nybø VG-redaktør Gard Steiro for at han var tidlig ute med å innrømme at deres arbeid ikke var godt nok. Hun stoler på at avisen vil jobbe for å finne ut hva som har gått galt.

– Slik jeg kjenner VG, jobber de godt og systematisk med interne presseetiske vurderinger og med evaluering av journalistikken sin. Derfor har jeg også tillit til at Steiro og VG sørger for at organisasjonen lærer av denne saken, fortsetter hun.

Kritiske spørsmål

Hun mener generelt at det er viktig med en åpen debatt om hvordan mediene fyller sin samfunnsrolle.

– Derfor er det også bra at mediene dekker hverandres håndtering av ulike saker – sånn som TV 2 gjør her.

Sjefredaktør Olav T. Sandnes i TV 2 mener også det er viktig at mediene retter søkelys mot hverandres arbeid.

– Medienes rolle og TV 2s rolle er blant annet å avdekke kritikkverdige forhold i samfunnet, og søke sannheten. Vi stiller kritiske spørsmål enten det dreier seg om markedsmakt, politisk makt eller mediemakt. Vi kan ikke skille mellom Hydro, Arbeiderpartiet og VG, sier han.