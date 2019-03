– Det kan skje. Det kan skje. For det snakkes ikke så mye om Norge, og vi kan ikke så mye om de heller - bortsett fra at Martin Ødegaard er på laget. Og det er et annerledes Norge enn da Spania møtte de i EM i 2000 og i 2003. Det var en annen generasjon med spillere. Spillere som var mye mer kjent. Som Ole Gunnar Solskjær, som Tore André Flo, Bjørn Tore Kvarme, Dan Eggen. Spillere som var større profiler. Det var et lag som det stod mer respekt av.

Det sier Miguel Ángel Toribio i den spanske sportsavisen Marca ved det spanske landslagets treningsanlegg i Las Rozas, like utenfor Madrid, når vi spør ham om det er en mulighet for at de spanske spillerne kan ta lett på oppgaven som venter lørdag.

Ingen, inkludert Lars Lagerbäck, er nemlig i tvil om at det skal et lite under til for at Norge får noe ut av kampen på Mestalla i Valencia til helgen.

– Norge kan være et av de landene

Da Barcelona-stjernen Jordi Alba og Valencia-profilen Rodrigo Moreno møtte den spanske pressen og TV 2 onsdag, var førstnevnte dog svært opptatt av å påpeke at det meritterte landslaget tar kampen mot Norge på største alvor.

– Det blir en tøff kamp. Vi jobber med våre egne idéer, og det er mange nye i denne troppen som er med for første gang. Det er klart at Norge kommer til å bli en veldig vanskelig motstander. Vi har lært at enhver motstander kan gi oss problemer. Det er realiteten. I dagens fotball kan ethvert landslag gjøre livet ditt vanskelig. Og Norge kan være et av de landene, sier han diplomatisk.

Det Alba refererer til i begynnelsen av resonnementet sitt, at det er mange nye i troppen, har fått mye spalteplass i de spanske avisene de siste dagene.

For landslagssjef Luis Enrique har gjort hele åtte endringer fra troppen han tok ut sist.

Inn kommer blant andre Jaime Mata (Getafe), Sergi Gómez (Sevilla), Sergio Canales (Real Betis), Iker Muniaín (Athletic Bilbao) og Dani Parejo (Valencia), i tillegg til at veteranen Jesús Navas er tilbake i troppen for første gang på flere år.

Ikke helt ukjente navn som Isco, Koke, Thiago Alcántara og Saúl Ñíguez ble alle utelatt fra troppen, men sistnevnte kom med i tolvte time etter at Fabián Ruiz fra Napoli måtte melde forfall.

– Man kan ikke se bort i fra at Norge får til uavgjort

– Spania har ikke spilt siden november, og det er mange nye ansikter her. Så det er usikkert hvem som kommer til å spille. Spesielt fordi det ikke er en naturlig høyreback i troppen. Og Sergio Ramos savner en partner i midten av forsvaret. På midten vil garantert Sergio Busquets spille, Saúl er her, og på topp finner man Marco Asensio, og jeg tror Álvaro Morata og Rodrigo kommer til å spille. Det er et lag som ikke kan spille på rutinen. Det er et litt uprøvd lag. Så får vi se hvordan de gjør det, sier Marca-journalist Toribio.