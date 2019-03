– Veldig glad for at hun har tatt avstand fra VG-saken

– Jeg synes det er tøft av Sofie å fortelle den sannheten hun sitter på. Det gir et helt annet bilde av hvordan VG presenterte denne saken midt under arbeidet i valgkomiteen, sier Jorodd Asphjell til TV 2.

Onsdag fortalte TV 2 historien til Sofie, kvinnen som opptrer i den mye omtalte dansevideoen med Trond Giske.

Hun mener VG og journalist Lars Joakim Skarvøy med viten og vilje publiserte et feilaktig sitat som skapte et helt feil bilde av situasjonen.

Asphjell ledet valgkomiteen som innstilte Trond Giske til styreverv og plass i arbeidsutvalget i Trøndelag Arbeiderparti onsdag 20. februar, og senere endret innstillingen.

– Det er åpenbart at VGs publisering grep rett inn i en prosess i Arbeiderpartiet, og at støyen saken medførte hadde store konsekvenser for partiet, meg og det vervet jeg var foreslått til. Og selvfølgelig for familien og mine nærmeste, sa Trond Giske til TV 2 onsdag.

– Trond Giske mener VGs publisering har grepet inn i en politisk prosess. Er du enig i det?

– Det er klart vi hadde enstemmig innstilt Trond den onsdagen, men på bakgrunn av den støyen videoen og VGs artikkel ga, har det bidratt til mye oppmerksomhet på det utenompolitiske, og da gjorde det at vi måtte endre innstillingen, sier Asphjell.

Vraket Giske

Samme dag som Giske ble innstilt til nye verv i Trøndelag Ap, mottok Aps partisekretær Kjersti Stenseng en bekymringsmelding om Trond Giske.​

21. februar publiserte VG artikkelen om at en tillitsvalgt i Fagforbundet hadde sendt bekymringsmelding om Trond Giske.

En enstemmig valgkomité vraket 22. februar Trond Giske til alle verv i Trøndelag Arbeiderparti.

– Hvordan påvirket saken arbeidet i valgkomiteen?

– Trøndelag Arbeiderparti hadde en enstemmig innstilling på onsdagen hvor Trond var innstilt som styremedlem, og når dette ble avdekket på torsdagen skapte det veldig mye støy og uro i partiet. Valgkomiteen fant ut da at de måtte endre innstillingen med bakgrunn i det.

– Hvis VG hadde presentert den historien Sofie ønsket at de skulle presentere, hvordan hadde dette utviklet seg?

– Det blir hypotetisk å si noe om, fordi dette vet vi først nå. Men jeg er veldig glad for at hun har gått ut på den måten og har tatt avstand fra hvordan VG-saken ble presentert.