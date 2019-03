Klokken 15.27 meldte Hovedredningssentralen på Twitter at det hadde gått et snøskred i Vågan i Lofoten. . Et turfølge på totalt 12 personer fra Italia var i området når skredet gikk, hvorav to av de ble tatt av skredet.

– Kun én person ble sittende fast i snømassene. Han trenger helsetilsyn på stedet og det får han fra luftambulansen. Omfanget på skadene er ikke avklart, men vedkommende er ikke alvorlig skadet, sier redningsleder Thor Erik Torkildsen i Hovedredningssentralen Nord-Norge.

Redningslederen opplyste tidligere til TV 2 at et ambulansehelikopter ble sendt fra Bodø og en luftambulanse fra Evernes for å bistå personene.

Skredet skal ha gått på et fjell med en høyde på cirka 700 meter. Det skal ikke være bebyggelse i nærheten.

– Årsaken til skredet er foreløpig uvisst, sier redningslederen.

Varsom har gått ut med en advarsel om stor skredvarsel i Lofoten og Vesterålen.

– Nysnø og kraftig vind kombinert med vedvarende svake lag vil kortvarig føre til stor skredfare når været står på. Unngå alt skredterreng, advarer de på sin hjemmeside.

– Det er stor skredfare i hele landsdelen, så det er selvfølgelig viktig å lese seg opp på Varsom og holde seg unna utsatte områder, sier Torkildsen.