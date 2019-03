– Det blir ingen damebunad på meg, men fytti katta for et flott hår du har! Lykke til med salget, skriver Vidar som svar på en bunad til salgs på Finn.no.

Dette er bare en av mange litt underlige samtaler på Finn.no, som er blitt samlet av instagramkontoen Ufinnsta. Med over 20.000 følgere beskriver de ansvarlige for kontoen «Ufinnsta» seg som ekte «Finnfluencere».

Sosialt spill

FINN hadde i gjennomsnitt tre millioner besøk per dag i 2018, ifølge egne tall. Og med dette er kanskje FINN en av landets største møteplasser.

Dette ville skaperne bak «Ufinnsta» vise frem.

– Vi vil bevisstgjøre brukere på å dokumentere det sosiale spillet som foregår under radaren, forklarer presseansvarlig for «Ufinnsta», som inntil videre går under dekknavnet «Finny» fra «Newspaperboys» .

De oppfordrer alle til å sende inn det morsomme de kommer over, og bli «Finnfluencere», eller FINN-påvirkere. Det beste som blir sendt inn blir publisert. Det er ikke FINN som står bak kontoen.

Ikke Tinder, men Finnder

Det er også noen som bruker FINN som en sjekkeapp. Og selv om instagramkontoen «Ufinnsta» viser frem tilfeller av hakket mer klønete tilnærminger til en fremtidig partner, så er det ikke umulig å finne kjæreste på FINN.

– Skjermbildene vi poster viser stort sett de som ikke får snøret i bånn. Men på serveren vår har vi gigabyte på gigabyte med bilder og film av lykkelige utfall av FINN som «Finnder», sier Finny.

MARKEDSSJEF: Hanne Lill Johnsen bekrefter at folk finner kjærligheten på FINN.no. Foto: Caroline Roka/FINN

Markedssjef i FINN, Hanne Lill Johnsen, kan også bekrefte at kjærligheten kan inntreffe over et brukt sofabord.

– Vi har snakket med et par som traff hverandre da hun skulle kjøpe båten hans. De endte opp med å gifte seg. Det finnes nok mange flere eksempler. Men jeg tror nok det er det fysiske møtet som tilrettelegger for romantikk, ikke meldingsdialogen, sier Johnsen.

Mulighetens marked

Det er ingen tvil om at nordmenn har et godt forhold til FINN.

– Mange er innom FINN hver dag, eller oftere, for å se etter ting de trenger, eller drømme seg litt bort. Uansett om du er på utkikk etter ny bolig, drømmer om småbruk, ser etter en brukt sofa eller sykkel, så finner du det på FINN, sier kommunikasjonsrådgiver Adele Cappelen Blystad.

Det morsomste skaperne bak Instagram-kontoen ser, er folk som har helt urealistiske forventninger til hva de ønsker å selge.

– Det store og varierte utvalget er nok mye av grunnen til at mange nordmenn elsker å tilbringe såpass mye tid på FINN, sier Blystad.