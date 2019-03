Tromsdal stod tiltalt for å ha bestilt torpedoer mot en fagdommer i en straffesak mot ham.

I en dom fra Asker og Bærum tingrett kommer det frem at 50-åringen er enstemmig frikjent for forholdet.

Det var Nettavisen som først omtalte dommen.

Statsadvokat Stein Vale sier til TV 2 at han er overrasket over dommen, og at den vil bli anket.

– Når man leser dommen, får man inntrykk av at tingretten har vurdert hvert bevis for seg og ikke foretatt en samlet bevisvurdering slik de skal gjøre. Blant annet av den grunn har jeg skrevet en anke over frifinnelsen, sier Vale.

Raser mot anke

Tromsdals forsvarsadvokat Mette Yvonne Larsen sier til TV 2 at hennes klient er «overlykkelig» etter å ha mottatt dommen. Når TV 2 forteller Larsen at statsadvokaten har skrevet en anke, reagerer hun kraftig:

– At aktor allerede har skrevet en anke, nærmest før han har fått lest dommen, viser hvilken prestisje som har gått i saken. Det er mildt sagt oppsiktsvekkende og trolig bare noe de gjør for å ta brodden av frifinnelsen, sier hun.

Larsen berømmer samtidig tingretten for at ha sett forbi det hun mener er rykter som har oppstått rundt Tromsdal.

UENIGE: Statsadvokat Stein Vale og forsvarer Mette Yvonne Larsen var sjelden enige om noe som helst i den 20 dager lange rettssaken mot Christer Tromsdal. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Her kommer det til å bli et stort erstatningskrav og en ordentlig oppvask i politiet, sier Larsen.

Vale svarer på kritikken at «påtalemyndigheten anker dommen fordi de mener den er uriktig».

Begge frikjent

Et tidligere gjengmedlem var tiltalt for å ta på seg oppdraget med å skaffe torpedoene. Han ble også frikjent – og også denne dommen er anket av statsadvokaten.

Det var i 2012 at Tromsdal skal ha bestilt torpedoer til å angripe en faglig meddommer. Dommeren jobbet i en økonomisak hvor Tromsdal var tiltalt.

Torpedoene endte med å angripe feil hus, og var i stedet i nabohuset.

Et eldre par på Vollen i Asker opplevde sent 17. juni 2012 at to maskerte menn slo seg inn på soverommet deres med en slegge. Mannen i huset klarte å true inntrengerne unna med et våpen.

Det var ingen som kunne skjønne hvorfor ekteparet ble truet, helt til man kom inn på tanken om at det kunne være naboen som var det egentlige målet. Naboen var den fagkyndige meddommeren i en sak mot Tromsdal og to andre i Oslo tingrett.

Tromsdal har hele tiden nektet skyld.