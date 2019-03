VG-redaktør Gard Steiro: – Jeg er oppriktig lei meg

– Basert på det Sofie forteller, fremstår dette som løgn fra deres side. Hva tenker du?

– Jeg tenker at vi har gjort en stor feil. Jeg vil ikke bruke begrepet løgn, for det har jeg ikke grunnlag for å gjøre.

– Sofie sier at Skarvøy la ord i munnen hennes og hadde bestemt seg for vinkling på saken under det første møtet. Hva sier du?

– Jeg var ikke til stede, så det får jeg kanskje aldri svar på. Dette er en kvinne som har havnet i en situasjon der hun har krav på å bli lyttet til og behandlet med respekt. Den saken som er publisert skulle hun vært komfortabel med og stått inne for. Det var hun ikke, og det beklager jeg.

– Hva blir konsekvensene for Skarvøy?

– Dette er en alvorlig sak. Vi må bruke tid på å gå gjennom alle sakens sider. Vi begynte gjennomgangen kort tid etter at saken ble publisert, og den pågår fremdeles.

– Men i hvilken grad vil dette få konsekvenser for han?

– Vi har ikke konkludert foreløpig. Vi står midt i prosessen, sier Steiro.

– Skarvøy dekket nylig Venstres landsmøte for VG. Hvordan synes du det fremstår i lys av dette?

– Vi må si at alvoret i denne saken gikk gradvis opp for oss.

– Hva med deg som redaktør?

– Det er gjort feilvurderinger. Det er min beslutning at saken kom på. Det er en alvorlig feil, så jeg er opptatt av at vi rydder opp og forstår hva som gikk galt.

– Sofie er en ikke en medietrent person. Hva synes du om måten dere har behandlet henne på?

– Den er kritikkverdig. Det er derfor vi har gitt henne en uforbeholden beklagelse direkte. Det mener jeg var riktig og den beklagelsen står vi ved.

– Hvor viktig er troverdighet for VG?

– Den er avgjørende for journalistikken. Feil som denne svekker vår troverdighet. Men noen ganger skjer det feil. Da må vi beklage dem. Det har vi gjort i denne saken. Jeg er oppriktig lei meg for det som har skjedd. Det vi kan gjøre for å gjenopprette tilliten er å beklage, være åpne om hva som har gått galt og så lage ny journalistikk.

Tidligere i år ble det kjent at VG-kommentator Frithjof Jacobsen trakk seg fra jobben etter at han ønsket å innlede et forhold til Arbeiderparti-politiker Jette Christensen.

– Nå kommer denne saken. Hva betyr det?

– Disse sakene er veldig ulike. Jeg forstår at de noen vil hevde de danner et bilde, men sakene henger ikke sammen. Dette dreier seg om en redaksjonell feil. En feil sak kom på trykk. Det er alvorlig, men noe annet enn at Jacobsen sluttet i VG.

– Du sier det er en feil. Slik det fremstår på Sofie så er det bevisst uriktighet. Hva er sant?

– Det kan jeg ikke svare på, men jeg har ingen grunn til å betvile det Sofie sier. Dette er hennes inntrykk av det som har skjedd, og hun burde aldri havnet i en situasjon der det blir publisert noen hun ikke står inne for. Da saken ble publisert var jeg sikker på at dette var noe hun sto inne for.

– Har VG en politisk agenda?

– Vi har ingen agenda. Det mener jeg er feil. I denne saken har vi gjort en alvorlig feil. Den har vi beklaget, og vi beklager igjen.

– Når konkluderer dere rundt hva som vil skje med Lars Joakim Skarvøy?

– Det kan jeg ikke svare på. Dette er en omfattende evaluering av alle sider av saken. Når noe slik skjer er det mye som har gått galt, og vi må gjennomgå alle sider for at noe lignende aldri skjer igjen.

Lars Joakim Skarvøy bekrefter overfor TV 2 at Gard Steiro svarer på hans vegne.