Anne-Britt (61) ble rundlurt av svindlere – tapte 700.000

«Hipp hurra, vi har vunnet»

Siden hvor Anne-Britt satt inn det meste av pengene sine heter BrighterTrade. Nettsiden deres ser profesjonell ut, og de hevder å være verifisert av betalingsløsninger som Visa og MasterCard.

Det samme gjelder nettsiden RNBinance, hvor Anne-Britt også satt inn mye penger.

– Eduardo lovet at vi skulle investere forsiktig. Han satte meg over til en person som het Shaun, som skulle ta hånd om handelen min. Han viste meg hvordan man gjorde det. Da var det «hipp hurra, vi har vunnet».

Både Eduardo og Shaun snakket britisk engelsk, og var bestandig veldig hyggelige.

– Kort tid etter jeg hadde hatt kontakt med Eduardo, ble jeg også kontaktet av noen andre. De skulle hjelpe meg med å få tilbake penger, men da måtte de inn på PCen min.

61-åringen logget seg inn med BankID, og ble da frastjålet et lån som Eduardo skulle investere.

– Jeg ble så forvirret da de ringte. De skulle få meg til å gjøre det ene og det andre, sier Anne-Britt.

Livet raste sammen

Like før jul oppdaget Anne-Britt at pengene plutselig var borte. I begynnelsen var hun handlingslammet.

– Jeg fikk sjokk, og satt og skalv. Hele livet mitt raste sammen.

Hun tok kontakt med advokat, samtidig som hun forsøkte å finne andre som hadde opplevd noe lignende. Kanskje kunne hun få tips om hva hun skulle gjøre.

– Jeg fant et firma som heter MyChargeBack, som spesialiserer seg på å hjelpe de som har blitt svindlet med å få penger tilbake.

MyChargeBack kunne raskt opplyse Anne-Britt om at både BrighterTrade og RNBinance var falske trading-sider, med plattformer som ikke er koblet på det virkelige markedet.

– De sa også at BrighterTrade hadde solgt telefonnummeret mitt til RNBinance. Det viser bare hvordan svindelen er satt i system. Nå ringer mobilen min stadig fra nye folk som sier at «hvis du gir oss disse opplysningene, kan vi hjelpe deg, sier Anne-Britt.

– Jobber febrilsk

Til sammen ble Anne-Britt svindlet for nærmere 700.000 kroner. Det innebar rundt 150.000 kroner til RNBinance og 550.000 kroner til BrighterTrade.

– Jeg har fått en skikkelig dyrekjøpt lærepenge.

Hun anmeldte svindlerne for grovt bedrageri, i håp om at politiet kunne hjelpe. Men i slutten av januar kom det brev i posten med følgende beskjed:

«Forholdet er henlagt fordi det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold, jf. Straffeprosessloven paragraf 224. Skulle det senere fremkomme nye opplysninger som fører til at etterforskningen blir gjenopptatt, vil de få ny underretning».

61-åringen sliter nå med å betale vanlige regninger. MyChargeBack har hjulpet henne med å diktere et brev til bankene, som hun håper vil gi henne noen penger tilbake. Helgeland Sparebank, hvor det har gått ut 500.000 kroner fra, behandler et slikt brev nå.

Som følge av den økonomiske situasjonen står Anne-Britt i fare for å måtte selge huset sitt, hvor foreldrene hennes på 83 og 89 år også bor. I et forsøk på å hindre dette har hun startet en innsamlingsaksjon gjennom GoFundMe.

– Om cirka en måned skal jeg også ha en utstilling for å selge maleriene mine. Jeg jobber febrilsk for å holde hodet over vann, sier Anne-Britt.

Hva gjør du?

Juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet har fått høre historien til Anne-Britt. Han kaller det en forferdelig sak.

– Vi har forståelse for at Anne-Britt føler seg hjelpeløs. Saken viser at det finnes kyniske personer der ute som utnytter tilliten folk har, sier Iversen.

– Hvordan skal man unngå å bli svindlet på denne måten?

OPPFORDRER TIL SKEPSIS: Thomas Iversen er juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådets avdeling for kommunikasjon og digitale tjenester. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet

– Når noe er for godt til å være sant, så er det som regel det. Mange annonserer på nett for lettjente penger på en sikker måte, men det er sjelden mulig å tjene mye penger uten å ta en risiko.

Iversen mener en sunn skepsis vil beskytte mot det meste. Utover det påpeker han at det er en myndighetsoppgave å bekjempe kriminalitet.

– Bransjen kan også bistå her, ved å synliggjøre hvilke aktører som er trygge å handle med. Da blir de som er ute i uredelig ærend avdekket tidligere.

– Hva gjør man hvis man skjønner at man er lurt?

– I mange sammenhenger må man først kontakte firmaet, men noen ganger velger verstingene å ikke svare. Hvis du har betalt med kredittkort, kan det være fornuftig å ta kontakt med banken der kredittkortet er registrert.

Noen ganger tilbakebetaler banker deler av pengene til kunder som er blitt lurt.

– Der det er gjort et kjøp kan kunden henvise til finansavtaleloven § 54b. Hvor mye som tilbakebetales avhenger som regel av om kunden burde gjennomskuet svindelen før så store summer ble pådratt. Dette er vurderinger som bankene må gjøre konkret, og er ingen mirakelkur for alle saker, sier Iversen.