Baby kastet ut av Folketinget

Hun ønsker at det skal være klare retningslinjer for hva som er lov og ikke i salen, og vil derfor diskutere saken med ledelsen.

– Det jeg gir uttrykk for er holdningen som allerede finnes. Det skal være folketingsmedlemmer til stede i Folketingssalen, ikke babyer og barn, sier Kjærsgaard.

Små saker blir store nå for tiden, skriver hun på Twitter.

Saken har ført til stor debatt både politisk og blant allmennheten i Danmark. Den har også fått internasjonal oppmerksomhet og blant annet blitt omtalt i Washington Post.

– Ikke en varmestue

I kjølvannet av saken har dansk TV 2 har spurt to tidligere formenn i Folketinget om hva de synes om utkastelsen.

Venstres Thor Pedersen støtter avgjørelsen:

– Folketingssalen er ikke en varmestue eller et oppholdsrom. Det er en lovgivende forsamling, og det plager meg egentlig at så få verner om det, sier Pedersen.

Mogens Lykketoft fra Socialdemokratiet er uenig i avgjørelsen, fordi han mener at babyen ikke var forstyrrende.

– Selvfølgelig skal ikke Folketinget være en barnehage, men jeg mener ikke at babyens tilstedeværelse gikk ut over Folketingets verdighet, sier han.

Ikke skjedd i Norge

Jeg bad folketingssekretæren stilfærdigt sige til Abildgaard,at det ikke er godt med babyer i salen. Var ikke selv i kontakt, da jeg sad i formandsstolen. Og troede, og at det var det...små sager bliver store i denne tid #dkpol https://t.co/wFW4r0s7ng — Pia Kjærsgaard (@Pia_Kjaersgaard) 19. mars 2019

I Norge har vi så langt ikke hatt en lignende sak.

Britt Brenno er jurist og seniorrådgiver i konstitusjonell avdeling på Stortinget. Hun kan ikke huske å ha hørt om et lignende tilfelle i Norge.

– Det har forekommet at babyer eller små barn har vært med i salen under Stortingets åpning, der representantene har anledning til å ta med to gjester som ofte er familien. Dette blir selvsagt en helt annen situasjon enn å ta barnet med seg under en votering eller en debatt. Det har ikke forekommet i Norge, sier hun.

Hun sier at det heller ikke finnes en bestemmelse som fastslår om representanter kan ta med små barn når nasjonalforsamlingen samles til møter. Alle gjeldene regler for hvordan saksbehandling foregår på Stortinget er nedfelt i Stortingets forretningsorden.

– Vi har riktignok en bestemmelse som gjelder upassende oppførsel i salen, men den omhandler at det ikke er lov å gi støyende uttrykk for misnøye eller bifall under forhandlingene, sier hun.

På talerstolen med sykkelhjelm

Om en lov i foretningsordenen skulle brytes, skiller sanksjonsmuligheten seg fra Folketinget til Stortinget.

– Om noen bryter reglene må vedkommende først få en advarsel. Om representanten fortsatt ikke retter seg etter regelen kan presidenten foreslå at det skal stemmes over hvor vidt vedkommende skal fratas ordet eller vises bort fra forhandlingene. Presidenten kan ikke selv vise bort en representant, det må alltid stemmes over først, sier Brenno.

Det har vært flere tilfeller hvor reglene for hvordan man fører seg på talerstolen på Stortinget har blitt brutt. Brenno husker spesielt en sak godt.

– Heikki Holmås dukket for eksempel opp med sykkelhjelm på talerstolen. Da fikk han tydelig beskjed om å fjerne hjelmen før han fikk ordet, sier seniorrådgiveren.

De fleste andre sakene går på hvordan man uttrykker seg og hvorvidt man er respektfull. Det har også vært flere tilfeller oppe til diskusjon hvor representantene har demonstrert med plakater, som heller ikke er lov.

– Det ville nok blitt en diskusjon her også om noen tok med seg babyen inn til votering, sier Brenno.