Dette gjør nordmenn lykkelige

– Det er ti grader og vår, endelig! Det gjør meg lykkelig. Og hunden Taxi, smiler Karoline Lillås.

Som mange andre i Oslo har hun tatt seg en tur ut for å nyte solen på selveste lykkedagen. Det er vårstemning i hovedstaden, og flere smiler i møte med de savnede solstrålene.

Onsdag ble den syvende World Happiness Report lagt frem. Rapporten rangerer hvor lykkelige innbyggerne i 156 land anser seg selv.

LYKKEHUND: Hunden Taxi blir også ivrig på å komme seg ut når solen skinner. Foto: Live Marie Hagen Wold

Finland topper listen, etterfulgt av danskene. Norge ligger på tredjeplass.

– Lykke er så mangt

Ragnhild Bang Nes har jobbet femten år som lykkeforsker. I alle de årene har hun forsøkt å finne svaret på hva lykke egentlig er.

– Lykke er så mye, og vi kan kanskje ikke bli helt enige om hva det er. Lykken er subjektiv og personlig! Lykken kan være en dyp glede, en opplevelse av tilfredshet og harmoni i livet akkurat nå. Eller den kan være den brusene følelsen som oppleves når en er oppslukt av en spennende oppgave, forklarer Bang.

Det å ha god funksjon og oppleve at en mestrer livet er også viktig for lykkefølelsen. Forskeren forklarer at et godt liv handler om en kombinasjon av å fungere godt, og å ha det godt.

Å strekke seg etter vårsolen er heller ikke dumt for å øke lykkefølelsen.

– Opplevelsen av å kjenne sol i ansiktet er det mange som nevner som lykkebringene. Og når sommeren plutselig kommer samles vi ofte ute i gatene, på cafeer, folk ler og inviter hverandre med. Den lykken får man kanskje ikke om man har sol og sommer hele året, sier Bang.

Velg det som gir glede

– Å være sammen med familien, være sammen med gruppen gir meg glede, sier Lars Bratsberg.

Han har bodd en periode lenger unna familien, og har nettopp flyttet hjem. I følge forskeren er mennesker flokkdyr, og det gir en dyp glede å dele opplevelser og gjøre hyggelige ting sammen.

– Det er viktig å gjøre mer av det som bringer oss glede, og mindre av det som stjeler den. Jeg tror det er viktig å identifisere både aktiviteter som gir glede, og aktiviter som stjeler lykke. Lykketyver, sier Bang Nes.

LYKKEFORSKER: Ragnhild Bang Nes har brukt store deler av sitt liv på å forske på hva som gjør mennesker lykkelige. Foto: Privat

Fem hverdagsgleder

Lykkeforskeren nevner fem ting som kan gjøre mennesker litt lykkeligere. Hun kaller det en verktøykasse, «Hverdagsgleden fem».

Ifølge forskeren er det viktigste å knytte bånd. Invester i relasjoner. Gjøre hyggelige og gode ting med og for andre.

– Det andre er å være fysisk aktiv, for aktivitet er koblet til glede. Ikke alle trenger å bli maratonløpere, noen ganger er det nok å bare gå ut en tur, sier Bang Nes.