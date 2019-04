Emily er mirakeljenta som ble frisk takket være norsk forskning

Han er far til den amerikanske jenta Emily, som var fem år da hun fikk diagnosen akutt lymfatisk leukemi. Hun ble behandlet med cellegift, som er den vanligste behandlingsformen for barn som rammes av leukemi. Men Emily ble ikke friskere.

– Det var brutalt. En kveld sa legene til oss at sannsynligheten for at hun ville våkne i morgen var 1/1000. Det er ord en pappa ikke vil høre, forteller faren.

Et siste håp

Emily er det eneste barnet til ekteparet Kari og Tom Whitehead, som bor i Pennsylvania i USA. Hun var en livlig femåring, som over natten plutselig ble diagnostisert med kreft.

– Det eneste jeg husker er at jeg tenkte at nå blir livet aldri det samme igjen, forteller Tom.

Etter å ha kjempet mot kreften i nesten to år fikk familien beskjed om at det ikke var noe mer legene kunne gjøre for å redde seksåringens liv.

– Som et siste forsøk lette vi etter et alternativ utenfor boksen. Vi nektet å gi opp kampen, og plutselig var muligheten der. Den ga oss håpet vi trengte.

Et sykehus i Philadelphia åpnet opp et prøveprosjekt, hvor de ville gi Emily en helt ny type behandling, kalt CAR-T.

Angriper egne blodceller

SLIK FUNGERER DET: Her ser man hvordan immuncellene

angriper blodkreftcellene. Foto: Thermo Fisher Scientific

CAR-T-behandlingen går ut på at forskere programmerer pasientens immunceller til å angripe spesielle blodkreftceller. Slik brukes kroppens eget immunforsvar til å bekjempe kreften.

– Vi føler oss velsignet som fant denne behandlingen, forteller Emilys pappa.

– Det var vår aller siste mulighet. Og det funket. På syvårsdagen til Emily våknet hun fra koma. Legene kom inn på rommet og sang bursdagssangen for henne. Det øyeblikket der, det ble den beste dagen i vårt liv.

Emily ble det første barnet i verden som fikk denne behandlingen.

PÅ NORGESBESØK: Denne uken er Emily i Norge for å møte forskerne bak behandlingen. Foto: Camilla Island/TV 2

– Vil revolusjonere kreftbehandlingen

Familien Whitehead har nå vært på besøk i Norge. I en forskningslab på Radiumhospitalet fikk de møte norske leger og forskere, som har vært med å utvikle behandlingsmetoden.

I desember i fjor ble CAR-T-behandlingen godkjent i Norge.

– Det er veldig stort at vi kan tilby norske pasienter en så revolusjonerende behandling, forklarer overlege Jochen Büchner.