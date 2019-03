Kripos har startet etterforskning av dataangrepet mot Hydro etter at selskapet onsdag anmeldte saken, opplyser Kripos i en pressemelding onsdag.

– Politiets jobb er på samme måte som ved annen alvorlig kriminalitet å få kartlagt den straffbare handlingen best mulig, med sikte på å straffeforfølge de som står bak, sier politiadvokat Knut Jostein Sætnan i Kripos.

Kripos hadde tirsdag kveld et møte med Hydros ledelse, og har sikret materiale som skal gjennomgås. I møtet fikk Kripos i tillegg oversikt over situasjonen og skadeomfanget

Undersøker skadevare

Nå skal norsk politi undersøke om den samme skadevaren som ble brukt i dataangrepet også har vært benyttet andre steder.

– Kripos er så langt ikke kjent med at det har vært flere tilfeller med akkurat denne skadevaren i Norge, men kartlegger dette sammen med våre samarbeidspartnere. Vi henter også inn informasjon fra andre land, for å hente erfaringer fra mulige andre lignende dataangrep i utlandet. Vi kan per nå ikke si noe om hvem som står bak angrepet mot Hydro, opplyser Kripos.

Det omfattende cyberangrepet påvirket driften i flere av selskapets forretningsområder. Selskapet ble rammet av et såkalt løsepengevirus. Disse krypterer informasjon i selskapers datamaskiner, og det blir framsatt krav om penger for å få «låst opp» informasjonen igjen.

Under det omfattende dataangrepet natt til tirsdag 19. april, var Hydros sensor ikke påkoblet overvåkingsnettverket til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) , opplyste Håkon Bergsjø, leder for NSMs cybersenter NorCERT, til NTB onsdag.

Han sier det derfor var Hydro som varslet NSM om angrepet først.​