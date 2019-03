Livet som fotballspiller kan være uforutsigbart. Det har Stefan Johansen (28) fått oppleve.

Konfronterte Ranieri

Han var sentral på Fulham-laget som rykket opp til Premier League forrige sesong, men gradvis ble det færre og færre kamper på lagets midtbane.

Samtidig gjorde Fulham, som hadde brukt én milliard kroner på spillere, det elendig i Premier League.

Det ble Slavisa Joakovics bane. Kroaten ble sparket og inn kom rutinerte Claudio Ranieri, uten at Johansens situasjon ble noe bedre.

Til slutt ble det nok. Derfor trappet vardøværingen opp på kontoret til Ranieri.

– Han sa at han ville ha meg, men kunne ikke love meg spilletiden som jeg krevde. Jeg sa at jeg har en karriere og utvikling å tenke på, og ikke minst et landslag som er viktig for meg. Da handler det om spilletid, sier Johansen til TV 2.

Derfor ble Fulham-kapittelet lukket for nå, og en ny side med Championship-laget West Bromwich ble åpnet. Fem kamper etter at låneavtalen ble signert smiler Johansen bredt over tilværelsen.

– Jeg har fått smilet tilbake og nyter fotballen. Det var en tung periode på slutten av desember. Jeg vil hjelpe West Brom til å komme til Premier League, så får jeg, familien og agent ta evaluering på hva som skjer til neste år. Så får vi finne den beste løsningen, sier Johansen.

– Det har vært kaotisk

Men den korte perioden i West Brom har ikke vært helt uten dramatikk. Mange ble nemlig overrasket da Darren Moore ble avskjediget som manager i starten av mars mens laget fremdeles lå på playoff-plass.

– Jeg kjente ikke klubben så godt til at jeg vet grunnen, så jeg kan ikke kommentere det, sier Johansen, som har måttet finne seg i endringer både på personlig og manager-plan de siste månedene.

– Det har vært kaotisk. Jeg skal være ærlig og si det. Det har vært mye å forholde seg til.

Nå gjenstår det å se hva som blir neste steg når låneavtalen med West Brom går ut i mai. Kontrakten med Fulham går uansett ut til sommeren, men én ting er i alle fall tydelig. Johansen ønsker ikke å sitte på benken. Det vil gå på bekostning landslagsspill og egen selvfølelse.

– Jeg følte jeg fikk enda mindre tillit (da Ranieri ble ansatt i Fulham journ.anm.). Da ble nok, nok. I en sånn situasjon måtte jeg tenke på egen karriere. Han forstod det veldig godt. Det ble ingen fight, sier Johansen.

Men som historien har vist: ting endrer seg fort i fotballen. Ranieri har nå fått sparken og Scott Parker har tatt over på midlertidig basis. Så kanskje det er en fremtid i Fulham for Johansen likevel?