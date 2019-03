Merete (37) ble smertefri med infrarød badstue

De som har brukt infrarød badstue opplever å få økt sirkulasjon, at kroppen blir avgiftet, smertelindring, styrking av immunsystemet, økt forbrenning, penere og friskere hud.

I USA har bruken av infrarød badstue blitt en «helsehype» som har tatt av i skjønnhetsbransjen, der både Lady Gaga, Cindy Crawford og Jennifer Aniston sverger til de positive effektene av denne typen badstue.

De siste årene har forskere ved Universitetet i Øst-Finland vist at bruk av badestue er forbundet med en rekke helsemessige fordeler. I en av deres siste studier, med 100 testpersoner, viste at å ta badstue i rundt 30 minutter senker blodtrykket samtidig som hjertefrekvensen øker - på samme måte som middels intensiv trening.

Funnene deres ble også publisert i Journal of Human Hypertension.

Selv om det er forsket noe på effekten av badestue, er det lite forskning på helseeffekten av infrarød badstue.

– Har ingen effekt

Professor og fysioterapeut Hanne Dagfinrud ved Nasjonal Kompetansesenter for revmatologisk rehabilitering sier at mange at mange pasienter med revmatiske leddsykdommer opplever behag av varme.

– Det er viktig at hver enkelt finner måter å håndtere smerter på, og jeg blir selvsagt glad når jeg hører om folk som har nytte og glede av varme, sier hun.

Hun påpeker at det imidlertid ikke finnes, så vidt henne bekjent, noen kontrollerte studier som viser at varmebehandling alene har effekt på smerter.

– Så vi kan ikke anbefale varme som en behandling med dokumentert effekt, sier professoren.

Dagfinrud kjenner ikke til at infrarød badstue blir brukt av revmatologiske pasienter, og kjenner heller ikke til studier som har undersøkt effekt av dette.

Modell åpner sauna-salong i Oslo

Denne helgen er den norske modellen Sophia Lie (31) i Oslo for å se på lokaler, for å starte opp en egen salong med infrarød sauna.

Lie ble avhengig av denne typen sauna da hun jobbet som modell i New York. I fjor høst startet opp salong i Stockholm og nå er det Oslos tur.

Sophia har over flere år hatt stor suksess som modell, og i løpet av karrien har det blitt veldig mye reising. Den hektiske timeplanen og all reisingen tok på.

Lie ble også raskt bitt av basillen.

– Saunaen ble raskt en viktig del av restitusjonsrutinen min mellom reising, jobb og gym for å kunne lade om og holde meg i god form, sier Lie til TV 2.

Hun forteller at hun føler at stresset avtar når hun sitter i saunaen og at det gir henne ny energi.

Første salong

– Det er også smertelindrende for min stressnakke. Jeg føler også at den infrarøde saunaen hjelper meg å redusere inflammasjon i både ansikt og kropp, og gir meg en fin glød i huden, sier hun.

Da Lie vendte nesen mot Skandinavia fant hun ut at det ikke fantes egne salonger med infrarøde saunaer her, og bestemte seg derfor for å starte opp selv.

For noen måneder siden åpnet hun dørene til sin første salong med infrarøde badstuer i Stockholm. Modellen forteller at mottagelsen har gått over all forventning.

– Det virker som om dette er noe folk trenger, og jeg blir rørt av alle de gode tilbakemeldingene. Det er gøy å kunne få dele noe jeg selv er så stor fan av.

Når og hvor i Oslo Lie skal åpne salong ønsker hun ikke å si noe om ennå.

