Det kunngjorde statsministeren i Underhuset onsdag ettermiddag.

Storbritannia skal egentlig tre ut av EU fredag 29. mars, men trenger nå en utsettelse fordi Mays brexitavtale med EU er blitt stemt ned to ganger i Underhuset.

I et brev til EU-president Donald Tusk skriver May derfor at hun ber om forlengelse til 30. juni. Innen den tid lover hun å gjøre et tredje forsøk på å få brexitavtalen igjennom.

Utsettelse av skilsmissen er kun mulig hvis EUs øvrige medlemsland enstemmig går med på det.

Spørsmålet skal etter planen avgjøres på EUs toppmøte i Brussel torsdag ettermiddag.

Også en mer langvarig utsettelse av skilsmissen er blitt diskutert, for å gi Storbritannia og EU mer tid til å finne en ny måte å løse flokene på. Men det ville ha krevd britisk deltakelse i valget til nytt EU-parlament i slutten av mai.

– Det ville ikke vært i noen interesse, sa May i Underhuset.

Ifølge henne ville det vært «uakseptabelt» å be britene om å velge et nytt sett med EU-parlamentarikere nesten tre år etter folkeavstemningen der flertallet stemte for å gå ut av unionen.​