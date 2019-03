TV 2 hjelper deg har testet de tre appene Dreams, Spiff og Spare. Dette er apper som skal hjelpe oss med å spare penger.

– Herregud, jeg har fem kroner på konto, roper Lotte Fuhre Ellingsen til vennene sine.

Vennegjengen skal straks sette i gang med en sparekonkurranse ved å bruke hver sin app, og det er tydelig at det er behov for det.

– Kiwi, Kiwi, Coop, Coop. Siri Berge Christensen leser opp fra nettbanken sin. Alle sammen er enig i at det er mat og drikke som i hovedsak tømmer kontoene deres.

Ekspertvurdering

I tillegg til vennegjengens vurderinger har to eksperter vurdert og sammenliknet de tre appene: Ragnhild Silkoset er professor i markedsføring ved Handelshøyskolen BI, og Siri Fagernes er førsteamanuensis i interaktivt design på Westerdals.

Ragnhild Silkoset er professor i markedføring ved Handelshøyskolen BI. Foto: Siran Øzalp Yildirim

Se nederst for en oversikt over appenes innhold.

​– De har nok ikke samme målgruppe, sier Silkoset. Mens Spiff og Dreams i hovedsak går ut på å spare til mindre mål som en ferie eller nye sko, så er DNB-appen dedikert til sparing generelt, der man kan begynne med for eksempel fond- og aksjesparing.

To favoritter

Silkoset mener at alle tre appene bærer preg av at de er i en tidlig fase.

TV 2 hjelper deg har testet spare-appene Spiff, Dreams og Spare. Foto: skjermdump.

– De har et kjempestort potensiale, hvis de utnytter de dataene de får, til å gi anbefalinger og innsikt i hvordan det er smart å spare for hver enkelt, sier hun.

Silkoset trekker fram Dreams som sin favoritt av spareappene.

Vurderinger: Dreams: Terningkast 4 Spare: Terningkast 4 Spiff: Terningkast 3



– Dreams er kreativ, den treffer målgruppa og den er annerledes, sier hun.

Siri Fagernes ved Westerdals trekker fram Spare som sin favoritt. Hun mener designet gjør at man stoler på appen.

– Det denne gir er jo mer totaloversikt over spareporteføljen din, og den gir deg også flere alternativer til sparing som for eksempel aksje- og fondsparing, sier Fagernes.

Begge gir terningkast tre til Spiff. Silkoset sier at appen er litt for enkel, og Fagernes savner elementer som motiverer til sparing.

Sparte mest

Etter tre uker møter TV 2 hjelper deg vennegjengen som har hatt sparekonkurranse. Alle har klart å spare mer enn de pleier, men én av dem har gjort det spesielt bra.

– Jeg har spart 4690 kroner, sier Siri Berg Christensen stolt. Hun har brukt appen Spiff. Men hun legger til at det er konkurransen med vennene som har motivert mer enn selve appen.

Thea Agnethe Eriksen er på en andreplass med 3058 kroner spart med appen Dreams, mens Lotte Fuhre Ellingsen kommer på tredjeplass med sine 1041 kroner. Lotte brukte appen Spare fra DNB. Vennegjengen sier at Dreams virker mest spennende fordi den har flere alternativer til sparemetode. Mens Siri og Lotte sier at de kommer til å slette henholdsvis Spiff og Spare, sier Thea at hun kommer til å fortsette å bruke Dreams.