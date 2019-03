– Google har sementert sin dominans i markedet for reklame i søkemotorer på nett, og beskyttet seg selv mot press fra konkurrenter, sier EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager.

Hun peker på konkurransedrepende restriksjoner i Googles kontrakter med tredjepartsannonsører.

– Dette er ulovlig i henhold til EUs lover mot kartellvirksomhet, sier Vestager, og legger til at Google har agert i strid med regelverket i mer enn et tiår.

Boten er den tredje EU gir til Google. Senest i fjor ble selskapet ilagt EUs største bot noensinne, tilsvarende rundt 40 milliarder kroner, for å ha brukt teknologi i Android-operativsystemet til å utestenge konkurrenter.

– Tatt grep

Google anket fjorårets bot og avviste anklagene rundt Android-systemet. Selskapet har foreløpig ikke tatt stilling til hvorvidt de skal anke denne gangen, opplyser Googles pressesjef i Norge Helle Skjervold til NTB.

I en uttalelse fra selskapets nestsjef Kent Walker understrekes det at Google har tatt grep for å imøtekomme EU-kommisjonens krav.

– Vi har alltid vært enige i at velfungerende, sunne markeder er i alles interesse. Vi har allerede gjort en hel rekke endringer for våre produkter for å imøtekomme kommisjonens påpekninger, sier Walker.

– De neste månedene vil vi gjøre ytterligere oppdateringer for å gi økt synlighet til våre konkurrenter i Europa, understreker han.

Økende press

Google ble første gang bøtelagt av EU i 2017. Da mente de at Google fremhevet egen shoppingtjeneste over konkurrentenes i søkemotoren sin og krevde selskapet for 2,42 milliarder euro (22,4 milliarder kroner). Google anket også denne boten.

Blokka har den siste tiden lagt økende press på nettgigantene. I flere land raser diskusjonen om hvordan man skal skattlegge selskaper som Google, Facebook og Twitter, og i tillegg har EU kommet med et klart krav om at denne typen selskaper må gjøre mer for å bekjempe spredning av desinformasjon og falske nyheter.

