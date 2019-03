– Hvis Ødegaard ikke får starte nå, får han aldri starte

Se Spania-Norge lørdag kl. 20.10 på TV 2 og tv2sumo.no. ​

Med Mohamed Elyounoussi i fryseboksen i Southampton, og Stefan Johansen som ikke akkurat har hatt en drømmesesong, er kantplassene noe av det som det knyttes mest spenning til før EM-kvalifiseringen åpner mot Spania lørdag.

Basert på Lagerbäcks uttalelser er det ikke utenkelig at de to får fornyet tillit, selv om TV 2-ekspert Jesper Mathisen gjerne skulle sett det annerledes.

Han mener Martin Ødegaard fortjener å starte.

– Lagerbäck er ikke Ødegaards største fan, men vi har kantalternativer som sliter med spilletid. Samtidig har Ødegaard vært fantastisk og tatt store steg. Han har en en fantastisk dødballfot, ferdigheter til å gjøre det uforutsigbare, og kan åpne ethvert forsvar. Norge vil ikke få mange sjanser, men han kan gjøre det magiske som gjør at vi får en sjanse, på et eller annet vis, sier Mathisen etter å ha overvåket innledningen på onsdagens landslagstrening.

– Både mot Spania og særlig mot Sverige mot Ullevaal ville jeg startet med ham, for han er i veldig god form.

– Nå eller aldri

Den eneste spillertypen som er lik Ødegaard i den norske troppen er Mats Møller Dæhli. Der går 20-åringen foran på ren kvalitet.

– Om Moi og Stefan blir valgt, så er det ikke på grunn av form, men mer på grunn av at Lagerbäck vil ha andre ferdigheter på banen enn det Ødegaard kommer med, sier Mathisen.

– Dersom man ser på spilletid og form, så er det ingen tvil om at han bør starte. Hvis han ikke får starte nå, så tror jeg aldri at han får starte en kamp for Lagerbäcks Norge.

Landslagssjefen har vært diplomatisk i uttalelsene rundt blant annet Moi Elyounoussi. Han sier spilletid er en faktor, men at han ser mest på hva han har gjort tidligere for Norge.

Rent taktisk kan det imidlertid være flere grunner enn det rent angrepsmessige til å bruke Ødegaard. Lagerbäck sa ved uttaket av troppen, at han håpet Norge kunne hatt så mye som 40 prosent av ballbesittelsen.

– Det er ikke så veldig mange norske spillere som er så fantastiske til å holde på ballen og dra av en mann. De ferdighetene har Martin Ødegaard. Han er på nivå med de spanske guttene når det kommer til overblikk og touch. Det å kunne få roet seg ned med litt ball, hadde vært en stor fordel, sier Mathisen.

– Dysser det ned

Det er alltid mange spørsmål rundt Martin Ødegaard på landslagets pressekonferanser.