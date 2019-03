Etter det TV 2 kjenner til takket Iver Fossum nei til Rosenborg i vinterens overgangsvindu.

Det til tross for at han sliter med spilletiden i Hannover, og ikke har spilt en kamp for klubben siden et innhopp 9. februar.

– Hvorfor takket du nei?

– Jeg skal ikke si noe om slike rykter, men jeg vil avslutte sesongen i Hannover, så får vi ta en ny vurdering til sommeren. Etter sesongen får jeg vurdere hva som er best for min egen fremtid, sier Fossum til TV 2.

– Situasjonen nå er ikke levelig over tid?

– Nei, det er den ikke. Jeg vil spille kamper. Slik det er i Hannover nå, så fungerer det ikke så bra for meg,.

– Hvis Rosenborg kommer igjen i sommer, er det mer aktuelt da?

– Ja, man skal aldri utelukke noenting, det skal man ikke. Vi får se hva som skjer til sommeren.

Rosenborg har som prinsipp at de aldri kommenterer spillerlogistikk i mediene.

Totalt denne sesongen er det blitt fem kamper fra start, og fire kamper som innbytter for Iver Fossum.

Situasjonen har drastisk forverret seg siden klubben skiftet trener i februar.

Thomas Doll er tydeligvis ikke Fossums største fan.

– Det er selvfølgelig ikke det man ønsker. Jeg vil spille hver eneste kamp, når man ikke får det, så er det veldig kjedelig. Akkurat nå er det litt tungt med tanke på spilletid. Det er kjedelig, sier Fossum.

For klubben står Bundesliga-fremtiden på spill.

Hannover ligger nest sist på tabellen, ett poeng foran tabelljumbo Nürnberg. Stuttgart er seks poeng foran på plassen som gir playoff.

– Vi har en tøff vei foran oss. Seks poeng opp er ikke umulig, men vi har ikke tatt kjempemange poeng denne sesongen. Vi må få selvtillit i laget. Vi får se.

Han er glad for å ha Lars Lagerbäcks støtte, og at han blir tatt ut på landslaget.

22-åringen var langt fra sikker på at han ville bli tatt ut, men bedyrer at han fysisk er i bra form.

– Formen er bra den. Jeg har fått trent godt, og det er ikke noe å si på formen.