London Metropolitan Police opplyser at 48-åringen ble pågrepet sentralt i den britiske hovedstaden tirsdag og holdt i varetekt over natta. Han blir framstilt for Westminster Magistrates' Court i løpet av onsdagen.

Modi er kjent for og har tjent seg rik på sin virksomhet som gullsmed for stjernene i Bollywood. Selskaper eid av ham og en annen forretningsmann er anklaget for å ha svindlet Punjab National Bank (PNB) for 1,7 milliarder dollar.

I fjor sendte Interpol ut en etterlysning, et såkalt rødt varsel, etter den indiske diamantmilliardæren.

(©NTB)