Drømmeovergangen som kan få landslagsbacken til å ta kyniske grep: – Det streikes jo i øst og vest

Landslagets Jonas Svensson er blitt en av nederlandske AZs viktigste spillere.

Denne sesongen har høyrebacken startet 24 av 26 kamper for laget som ligger på fjerdeplass i Eredivisie.

Nå begynner 25-åringen å kjenne seg moden for større oppgaver.

– Siden jeg kom dit, har jeg hatt et ønske om å ta et nytt steg. Det har jeg fortsatt. vi får se i sommer, sier Svensson til TV 2 på landslagets pressetreff i Oliva Nova, utenfor Valencia.

– Men det er ikke så lett. Det skal komme en klubb som vil kjøpe meg og legge pengene på bordet, og AZ skal si seg fornøyd med det de får. Det er et mål å få spille i en større klubb, og noe man bruker i hverdagen som en gulrot som henger i det fjerne.

Kynisk bransje

En spesiell gulrot virker litt ekstra fristende for trønderen. Som livslang Arsenal-supporter, er den største drømmen å få Emirates som hjemmebane.

I podcasten #innspark fra Innherred, blir han spurt om hva han vil gjøre dersom Arsenal-manager Unai Emery plutselig er på tråden.

– Jeg er ikke vanskelig å be da, nei. Dersom han ringer, så bli det kanskje streik, sier han og ler.

– Det var sagt litt på spøk, men det er klart at hvis det kommer en god mulighet, så er det blitt slik i dagens fotball at det er blitt et veldig spill mellom spillere og klubber. Det streikes jo i øst og vest, skulle jeg til å si, sier Svensson et par måneder senere.

– Jeg tror det er vanskelig for de som ikke er i fotballgamet å forstå alt som slår inn når det kommer til overganger. Det er mye kynisme ut og går, fra både klubb og spillere, men streik vil man jo helst unngå, fortsetter han og peker på TV 2s sak om Ole Selnæs' overgang fra St. Etienne og behandlingen han fikk av klubben.

– Men om Arsenal ringer?

– Om de gjør det, så vil jeg signalisere at jeg har lyst, men jeg tror egentlig de har pengene som skal til for at AZ skal bli fornøyd, uansett.

Tror PL er urealistisk

Han har imidlertid ingen illusjoner om at det kommer til å skje, til tross for at London-laget er tynt skodd på høyrebacken, spesielt etter Hector Belleríns skade.

I #innspark avslører Svensson at han ikke er videre imponert over Stephan Lichtsteiner som er der nå.

– Men ser de etter en traurig nordmann? Det vet jeg ikke... Man jobber for å få spille på et så høyt nivå som mulig, men så skjønner man at toppklubber i Premier League kanskje er urealistisk. Selv om drømmen slipper man aldri, før man legger skoene på hyllen for godt.