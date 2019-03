LSK har en sjanse – jeg var selv med på et mirakel i tilsvarende situasjon

Returkampen ble en opplevelse. Vi ble rundspilt av det tyske mesterlaget, og allerede etter åtte minutter satt det første målet for Frankfurt. Etter hvilen scoret de to til, og etter en time - med 0-3 imot - hadde nok de fleste gitt opp. Så skjedde det noe utrolig.

La meg sitere Dagsavisen, fra 20. oktober 2006:

… men kamputviklingen var egentlig ikke uventet. For Frankfurt har vært et av de ledende lagene i europeisk klubbfotball i flere år. De har en lang rekke tyske landslagsspillere og Tyskland ble europamestere så sent som i fjor. De har også Birgit Prinz som er kåret til verdens beste kvinnelige fotballspiller de tre siste årene. Og Frankfurt har to ganger vunnet europacupen.

– Det ble tøft da de ledet 3-0 selv om det ikke var helt fortjent at de ledet så mye. Men så kom det noen magiske minutter i 2. omgang, sa Kolbotn trener Bergo til NTB.

I løpet av de to nevnte minuttene det 66. og 67. snudde Kolbotn alt på hodet. Først reduserte tomålscoreren fra hjemmekampen Solveig Gulbrandsen til 1-3. Så skrudde unge Isabell Herlovsen inn 2-3 i vinkelen med høyrefoten fra 16-meterstreken.

På tribunen satt rundt 2.500 tilskuere og måpte vantro.Kolbotn var i førersetet. De var i semifinalen på flere scorede bortemål. Og de holdt unna de siste drøye 20 minuttene.

–En enorm prestasjon, slo Aksel Bergo fast.

– Dette er å sammenligne med at et norsk herrelag skulle møte Barcelona borte og gå videre i europacupen sa en jublende glad Kolbotn-trener Aksel Bergo til nrk.no.

Dette var stort!

I semifinalen ble Umeå (med blant andre Lise Klaveness og Marta på laget) altfor, altfor gode, så eventyret stoppet der. Men Kolbotn er - sammen med Trondheims Ørn i 2005 - ett av to lag i Norge som har kommet til en semifinale i en slik turnering.

Nå spilles WCL mer likt CL, med kun en finale, og siden omleggingen til Champions League-formatet i 2010 har finalene også gått i samme by som herrenes. I år skal de imidlertid deles igjen, med kvinnefinalen i Budapest 18. mai. Premiepenger ble tildelt for første gang i 2010, da begge finalistene mottok penger. I 2011 ble utbetalingene utvidet.

Nåværende premie-pengestruktur er som følger:

€ 250 000 vinnende lag

€ 200 000 tapende finalist

€ 50 000 tapende semifinalister

€ 25 000 tapende kvartfinalister

Champions League-lagene får også 20.000 Euro for hver runde de spiller, inkludert kvalifiseringen, og flere har klaget over summene, som ikke engang dekker kostnadene til borteturer som inkluderer flyturer. En ganske annen verden enn herrenes, fremdeles, med andre ord!

De siste årene har det vært Lyon som har vært dronningene av Champions League, med hele fem titler (2011,2012,2016,2017,2018) vunnet. Det franske laget har et budsjett på rundt 3-4 millioner euro, noe LSK ikke er i nærheten av. Men Kolbotn var heller ikke i nærheten av Frankfurt (vinnere i 2002, 2006, 2008 og 2015) i 2006/2007-sesongen.

Og før man eventuelt tenker på å måle seg direkte mot Lyon, er det Barcelona som venter. Et sagnomsust navn, men som på kvinnesiden ikke har vært profesjonelle mer enn noen få år. 2012 var det første året Barcelona vant ligaen og kvalifiserte seg til WCL. Siden har de etablert seg i toppen, og har deltatt i alle utgavene av WCL siden den gang, med semifinale 2017 som beste plassering.

De siste årene har de satset mer profesjonelt og hentet inn spillere i fra andre nasjoner. Det beste eksempelet er den nederlandske stjernespilleren Lieke Mertens, som i 2017 vant EM med Nederland og ble kåret til årets spiller av både UEFA og FIFA. Ryktene sier at hun har en årslønn på rundt 180 000 euro.

LSK kvinner kan ikke vise til slike lønninger, men de har nå fått noen års erfaring fra WCL med deltagelse siden 2013-2014 sesongen. Det har vært en del utskiftninger i spillertroppen siden den tid, men kaptein Ingrid Moe Wold er vel den spilleren som har vært med på alt for LSK med sine 239 kamper.

Forut for denne sesongen har LSK hentet inn forsterkninger som Elise Thorsnes (Utah Royals), Heidi Ellingsen (Stabæk), Ina Gausdal (Kolbotn), Therese Sessy Åsland (Røa) og Meryll Abrahamsen (Avaldsnes). Alle utenom sistnevnte har vært inne på landslagssamlinger i det siste, og i tillegg er både nevnte Moe Wold, Emilie Haavi, Synne Skinnes Hansen, Ingrid Syrstad Engen, Guro Reiten og Cecilie Fiskerstrand også viktige bidragsytere i Martin Sjögrens landslagstropp.

Det viser at LSK stiller med et slags «landslag» når de nå skal ut i sin første kvartfinale i WCL sammenheng. Det lover godt!

Jeg mener LSK har gode muligheter mot Barcelona, og det er en overkommelig motstander sammenlignet med for eksempel suverene Lyon. Over flere år har LSK jobbet inn en samhandling og et offensivt spill mange av oss andre drømmer om. Guro Reiten har en venstrefot som er en garantist for mål og sjanser, og om LSK klarer å stenge igjen bak og utfordre forsvaret til Barcelona er det håp.

Utfordringene er at LSK nesten ikke har fått en eneste kamp med full tropp i 2019, for både skader og landslagssamlinger har gitt Hege Riise noe hodebry.

Men det er nå de har muligheten. De må gripe den. Jeg gleder meg!