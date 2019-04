Selv om Fjorden Cowboys-eventyret er over, forsikrer entreprenøren fra Rogdo i Hardanger at han overhodet ikke er ferdig med TV.

Leif Einar «Lothepus» Lothe (49) forteller at han har solgt inn forslag til nye TV-konsepter allerede.

Noen detaljert beskrivelse vil han ikke gå ut med, men han kan røpe så mye som at ideene innebærer reisevirksomhet.

– Jeg har lyst til å reise rundt i verden. Det er mye som er ugjort ennå. Det er en del ting som irriterer meg som jeg skulle ha fått rettet opp i, sier Lothe, og viser til at han blant annet aldri fikk gått i land på Grønland på grunn av all havisen.

Vil ha med Pilgaard

Om forslagene blir en realitet, er foreløpig usikkert.

– Hva jeg har lyst til og hva jeg får TV-folkene med på, det er to vidt forskjellige ting, konstaterer han.

Noe han ikke er fullt så hemmelighetsfull rundt, er hvilken makker han ønsker å gjøre mer TV sammen med.

– Jeg håper jo på at jeg og Petter (Pilgaard, journ.anm.) kan lage mer TV, for vi går så godt sammen. Vi er et radarpar, sier 49-åringen blidt.

– Veldig gøy

Da TV 2 møtte Petter Pilgaard (39) på Geilo i forbindelse med innspillingen av Camp Senkveld tidligere i år, kunne også han bekrefte at de pønsker på å gjøre mer TV sammen.

– Vi snakker om at vi burde prøve å finne på noe smart, for vi elsker jo å henge sammen. Vi er en fin match, som utfyller hverandre på en sær måte, så det hadde i alle fall vært veldig gøy å gjøre et nytt samarbeid med han, sa Pilgaard den gang.

Det noe uforutsette vennskapet ble til da både Pilgaard og Lothepus deltok i den første sesongen av Farmen kjendis i 2017.

– Hvorfor går dere to så godt sammen, tror du?

– Jeg vet ikke. Kanskje fordi jeg først ikke hadde tro på ham, også viste han seg å være verdens beste mann? Han er bånn ærlig og kjempegrei, forteller Lothepus.