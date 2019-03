– Lovlydige jegere blir mistenkeliggjort når politiet setter opp overvåkningskamera ved et reveåte fordi det er lagt ut gris, sier Knut Arne Gjems, lederen i Norges jeger og fiskeforbund (NJFF) til TV 2.

Han representerer revejegerne som årlig skyter 10.000 rever på åte her i landet.

Etter TV 2s avsløring om overvåkning i Elverum-skogene har forbundet bedt om et møte med Mat-og landbruksdepartementet. Årsaken er at jegere får ulike svar når de spør Mattilsynet om hva de kan bruke på åte.

Les mer: Fikk hakeslepp da de oppdaget skjult kamera i skogen

Fikk bekreftelse

Det var revejegeren Terje Carlsson og grunneier Per Tore Indset som oppdaget overvåkningskameraet i skogen, høsten 2017. Det tilhørte Økokrim og var plassert over et reveåte. I over et og et halvt år har forsøkt de å få innnsyn i begrunnelsen for beslutningen. Den kom først etter at TV 2 startet å jobbe med saken.

Økokrim forklarte kameraovervåkningen med at det forelå mistanke om bruk av ulovlig husdyråte, og at det handlet om en død gris. De viste til Matloven og mulig risiko for smitte til ville dyr.

Skogeieren har fortalt at Mattilsynet overfor dem både muntlig, før høsten 2017 og skriftlig i fjor, har gitt bekreftelser på at deres bruk av gris på åte, er innenfor regelverket.

Private bilder av kamera som ble funnet i skogene i Strandbygda ved Elverum.

– Slik vi har forstått regelverket er det ikke lov til å bruke selvdøde griser og husdyr på åte. Mens gris som er avlivet/slaktet kan brukes, sier Knut Arne Gjems.

På nettsidene sine skriver NJFF at åtejakt på rev er den viktigste og mest dominerende jaktformen på rødrev. Årlig felles over 10.000 rever på åte og mellom 10.000 og 20.000 nordmenn driver slik jakt, i følge Gjems.

Får ikke like svar

– Mattilsynet klarer ikke å gi svar på hva som er tillatt og hva som er forbudt å benytte som åte. Dessverre viser det seg at det er et noe uklart regelverk her, skriver NJFF på nettsiden sin og fortsetter.