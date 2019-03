Mallorca er en yndet feriedestinasjon for festglade mennesker fra Nord-Europa, særlig Storbritannia og Tyskland.

Dessverre kan festingen til tider gå for langt, og alkoholkonsumet bli altfor stort.

Bare i fjor var det for eksempel 15 tilfeller der berusede turister falt fra balkonger – åtte av disse fallene ble dødelige.

Bøter opp mot 30.000 kr

Nå har de lokale myndighetene tatt grep, og innført nye alkoholregler for fire utsatte områder i hovedstaden Palma, inkludert stranda Playa de Palma.

Politiet vil nå ha mulighet til å bøtelegge mennesker med opp mot 3000 euro – nærmere 30.000 kroner for «anti-sosial-oppførsel», skriver BBC.

Det var Dagbladet som først omtalte saken i Norge.

De nye reglene får også betydning for utesteder og restauranter. De har ikke lenger lov til å promotere alkoholdrikking på gata, og flere av de mest populære «vannhullene» i Palma vil få forbud mot «Happy Hour» og to-for-én tilbud på alkohol.

– Blir vekket av spy og søppel

Turistfylla er et gjentakende problem og en pest og plage for mange av de fastboende.

– De lokale har klaget på problemene i årevis, og noe måtte gjøres. Fulle turister slåss i gatene, lokale blir vekket og blir møtt av spy, søppel og knust glass, sier talsperson for turistmyndighetene på Balearene, Alexandra Wilms til BBC.

De nye reglene vil imidlertid ikke gjelde partybyen Magaluf lenger øst på øya.

Se reportasje fra Magaluf i 2017:

Tall viser at over 16,3 millioner mennesker besøkte Balearene i 2017. Av disse var 4,6 millioner tyskere, 3,6 millioner briter, og en drøy million kom fra de nordiske landene.

Wilms sier til BBC at øyene de siste årene har hatt et sterkt fokus på å heve kvaliteten på turismen, slik at folk kommer for å nyte området og kulturen, ikke bare for å drikke seg fra sans og samling.

Dette er ikke første gang det tas grep på Mallorca.

I 2015 ble det strammet inn med å gi politiet lov til å ta drikken fra turister på gaten i Magaluf mellom klokken 22 og 08 på morgenen. I tillegg ble det tøffere regler rundt pub til pub-runder, og man risikerer bot dersom man hopper fra en balkong og ned i svømmebassenget.