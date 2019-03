«Nytt», «høy teknologisk» og «grensesprengende», er bare noen av ordene som brukes for å beskrive det nye opplevelsessenteret, The Viking Planet, som åpner i Oslo i sommer.

Ved bruk av AV, VR og Mixed Reality skal du kunne lære om og oppleve Vikingetiden på 800-tallet.

– Vi bruker ekte skuespillere som vi filmer med over 100 kamera i et grønt sirkelformet rom. Slik får man altså et levende hologram av skuespillerne, forteller Erik Gustavson som er Creative Director for The Viking Planet.

Virtuell vikingtokt

Målet er å ta både nordmenn og turister tilbake i tid ved hjelp av den nyeste teknologien på området.

– Du tar på deg en dykkemaske og så blir du omsluttet av et helt annet habitat enn det du var i for bare et øyeblikk siden. Du kommer ikke ut av scenen før den er ferdigspilt og hver scene varer i ca 8 – 10 minutter. Dette er en intens Virtuell Reality opplevelse, sier Gustavson.

Opplevelsessenterets hovedattraksjon er en åtte minutter lang VR-film som lar deg bli med på vikingtokt i år 860. Filmen produseres av RSA Films i London, selskapet til stjerneregissøren og produsenten Ridley Scott.

Autentiske klær og våpen

Klærne og våpnene skuespillerne bruker skal være så autentisk som mulig, og i London er 30 «vikinger» med på innspillingen.

– Vi vil at folk skal få en følelse av hvordan det kunne vært å være i en spesifikk situasjon, for eksempel i en kamp hvor ting skjer rundt dem, midt i dramaet, med våpen, pil og bue osv. Å få en virkelig følelse av det livet, sier skuespiller, Wolfie Hughes, som også er prosjektets fight-coordinator.

Filmer om Vikinger er populære og ambisjonen er å ta eierskapet til den autentiske vikinghistorien tilbake til Norge. I motsetning til de mange viking-filmene og seriene man har sett den siste tiden, vil man her fokusere på autentiske historiske fakta. Derfor har de alliert seg med en rekke fagfolk og historikere.​

Første gang i historien

– Det er første gang dette skjer i verdenshistorien, at man lager en slik opplevelse ved hjelp av denne teknologien, sier Gustavson.

Senior Tech Artist for Dimensions Studios, Andreas Ebbesen Hopen, sier det har vært spennende å jobbe med et slikt prosjekt.​

– Vi pusher grensene ganske mye på dette prosjektet, det er den største shooten vi har hatt, måten det skal settes sammen på er også helt nytt, det blir en helt ny opplevelse.

Målet er at nordmenn og resten av verden skal kunne oppleve, og lære om vikingtiden midt i Oslo Sentrum. Planen er å åpne flere sentre i Norge i løpet av kort tid – og etterhvert også utvide internasjonalt.